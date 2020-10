Ak dieťa škúli alebo píše nosom, mrkva mu zrak nezlepší

Rozhovor s očnou lekárkou.

2. okt 2020 o 14:17 Jana Hambálková

S akými problémami k vám na kliniku chodia rodičia s deťmi najčastejšie?

Prichádzajú k nám najvážnejšie očné ochorenia z celej krajiny. Gro našej práce tvorí riešenie detského strabizmu, teda škúlenia, ale aj detský glaukóm či vnútroočné nádory. Na pohotovosti sa stretávame najčastejšie s rôznymi zápalmi oka a často k nám prichádzajú rodičia s deťmi po úraze, keď si dieťatko napríklad poškriabe oko nechtom či hračkou, prípadne má v oku drobné teliesko. Okolo Vianoc a na prelome rokov mávame závažnejšie úrazy súvisiace s petardami.

Ako môže rodič zachytiť, že u dieťaťa nie je so zrakom všetko v poriadku?

MUDr. Dana Tomčíková, PhD, MHA Je prednostkou Kliniky detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH. Zameriava sa najmä na liečbu očných komplikácií predčasne narodených detí.

U najmenších detí platí, že majú oblasť záujmu blízko pred okom. Tam ani pri akýchkoľvek starostlivých rodičoch sa prípadné malé mínusky – teda, že dieťa nevidí dobre do diaľky – nemusia zistiť. Keď už dieťa chodí, znakom, že nevidí dobre do diaľky, môže byť napríklad to, že ide blízko k televízoru alebo si dáva knižky, obrázky veľmi blízko k očiam. Prípadne u staršieho dieťa sa hovorilo, že píše nosom, ide hlavou veľmi blízko k podložke. Ďalekozraké dieťa zas omnoho častejšie škúli. Pri vysokých hodnotách sa to môže prejavovať tak, že je pri práci unavenejšie, nemá napríklad záujem si kresliť. Je však normálne, že deti do troch rokov majú malú plusovú dioptriu a rastom oka sa dostávajú k nule. Problémom ešte môže byť tzv. astigmatizmus, keď dieťa nevidí ostro do blízka ani do diaľky. Vtedy môže dieťa zaostávať v zrakovo náročných činnostiach. Ak je toto ochorenie jednostranné, často sa prejaví škúlením.

Od akého veku si treba škúlenie všímať?

Škúlenie je komplexný problém, pričom sa za ním môže skrývať závažnejšia choroba. Presný vek, kedy by sa malo škúlenie začať riešiť, je ťažké stanoviť. Ak ide napríklad o jednostranné škúlenie, ktoré trvá celý deň, aj dieťa do jedného roka treba vyšetriť. Skrývať sa za ním totiž môže napríklad vnútroočný nádor. Bežný skríning detí, ktorý by mal ukázať, či nemajú problém so škúlením, by mal byť ideálne okolo tretieho roka. Doteraz sa robil pri päťročnej prehliadke. Tam však potom zostáva veľmi krátky čas na rehabilitáciu.

Ako sa v súčasnosti zabiehajúce oko rieši?

Po komplexnom vyšetrení dostane dieťa vhodnú korekciu, pretože škúlenie býva väčšinou spojené s dioptrickou chybou. Niekedy sa stane, že na škúliacom oku sa nevyvíja zraková ostrosť tak, ako by sa mala – hovoríme tomu tupozrakosť.