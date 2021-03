Paralyzovaní pacienti sa začali hýbať. Zabrala experimentálna liečba

Pomohli kmeňové bunky.

1. mar 2021 o 17:01 Michaela Nagyová

Poranenie miechy v dôsledku úrazu, pádu či nehody môže viesť k dočasným, ale aj trvalým následkom, ako sú strata citlivosti a pohyblivosti končatín.

Terapia kmeňovými bunkami by mohla v stavoch paralyzácie pacientom významne dopomôcť k zlepšeniu motorických funkcií. Naznačuje to zatiaľ malý výskum, ktorý publikoval časopis Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery.

"Myšlienka, že budeme schopní obnoviť funkciu po poranení mozgu a miechy pomocou vlastných kmeňových buniek pacienta, nás zaujíma už roky," píše v tlačovej správe Yalovej univerzity jeden z autorov štúdie Stephen G. Waxman.

"Teraz testy na ľuďoch naznačujú, že je to možné," dodáva.

Trinásť pacientov

Vedci z USA a Japonska využívajú pri experimentálnej liečbe kmeňové bunky, ktoré odobrali samotným pacientom z kostnej drene.