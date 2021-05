Lietanie vzduchom deti baví. Ako predísť úrazom na trampolínach?

Sú trampolíny vhodné pre všetky deti?

12. máj 2021 o 12:49 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. S jarným počasím sa záhrady a dvory opäť začínajú zapĺňať trampolínami.

Mnoho rodín ich považuje za zábavný spôsob, ako zostať fit a zároveň vykonávať fyzickú aktivitu, do ktorej sa môže zapojiť celá rodina.

Môže existovať lákavejší spôsob, ako povzbudiť deti k pohybu a pobytu na čerstvom ​​vzduchu?

Nárast obľúbenosti trampolín však priamo súvisí s nárastom úrazov. Práve v domácom prostredí sa ich deje najviac. Skákanie však môže byť relatívne bezpečné, ak sa budete držať určitých pravidiel. Ponúkame niekoľko bezpečnostných tipov, ako minimalizovať riziko, že sa deti pri skákaní zrania.

1. Dbajte na pravidlo jedného dieťaťa

Sú skupiny odborníkov, ktoré rodičov od kúpy domácich trampolín dôrazne odrádzajú. Svoje striktné stanovisko si už niekoľko rokov drží Americká akadémia pediatrov, rovnaký hlas zaznieva aj z Asociácie kanadských pediatrov. Podľa nich by trampolíny nemali byť považované za hračky pre deti, nemali by sa používať na rekreačné účely ani ako súčasť vonkajších ihrísk. Ak však dovolíte dieťaťu používať trampolínu, mali by ste sa riadiť bezpečnostnými pravidlami.

Jedna osoba. Súčasne by trampolínu nikdy nemalo využívať viac osôb, bez ohľadu na to, či ide o deti, alebo dospelých. Aj keď je skákanie v spoločnosti kamarátov pre deti omnoho väčšia zábava, práve zrážky sú jednou z hlavných príčin zranení.

2. Vek neprehliadajte

Najmenším deťom do šiestich rokov sa skákanie na trampolíne vôbec neodporúča. Je u nich len málo pravdepodobné, že majú potrebnú koordináciu a vedia dostatočne rýchlo zareagovať v prípade nekontrolovaného odrazenia a následného dopadu. A keďže sú menej schopné dodržiavať zásady bezpečného skákania a ich kostrový systém sa stále vyvíja, sú náchylnejšie na zranenia.

Aj staršie deti by však mali trampolínu využívať iba pod dohľadom dospelej osoby. U detí, ktoré majú slabé brušné svaly, diastázu či vpadnuté členky sa môžu tieto problémy vplyvom zvýšenej námahy pri skákaní prehlbovať, upozorňuje fyzioterapeutka Alžbeta Košútová z poradenského a pohybového centra Fyziomama. Preto je vhodné obmedziť trampolínu a venovať sa inému druhu cvičenia, kým sa problém nevyrieši.

3. Disciplína aj pri skákaní