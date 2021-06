Klokankovanie predčasne narodených detí môže zachrániť tisíce životov ročne

Blízkosť rodiča nemožno nahradiť.

3. jún 2021 o 18:45 Michaela Nagyová

BRATISLAVA. Namiesto umiestňovania do inkubátora by život predčasne narodených detí mohla zachrániť okamžitá a bezprostredná blízkosť matky.

O výhodách klokankovania, teda kontaktu, pri ktorom si najčastejšie matka, prípadne iný poskytovateľ opatery privinie nahého novorodenca k odhalenému hrudníku a takýmto spôsobom s ním trávi maximum času, svedčia viaceré výskumy.

Okrem toho, že neustála fyzická blízkosť rodiča má priamy vplyv na lepší rast predčasne narodených detí, pozitívne výsledky spozorovali aj na ich prírastku hmotnosti.

Napriek všetkým benefitom sa klokankovanie využíva v praxi len minimálne.

Nový výskum publikovaný v časopise The New England Journal of Medicine je ďalším, ktorý tento typ starostlivosti podporuje.

Jeho zistenia dokazujú, že predčasne narodené deti, ktorých matkám sa po pôrode nebránilo vo fyzickej prítomnosti, opatere a dojčení, vykazovali lepšie zdravotné výsledky než novorodenci, ktorých starostlivosť rodiča nahrádzali prístroje.

O 25 percent menej úmrtí

Zástancom klokankovania u predčasne narodených detí je aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Odporúča to však až ako druhý krok po tom, ako sa zdravotný stav novorodencov stabilizuje na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Nové zistenia však naznačujú, že ani deťom v kritickom stave by nemala byť odopieraná neustála prítomnosť matky. Podľa vedcov by tak bolo možné zachrániť ročne až 150-tisíc životov.