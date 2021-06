Zabudli dieťa v aute a ono zomrelo. Že vám sa to stať nemôže? Veda tvrdí opak

Vedomú pamäť vtedy nahradí autopilot.

25. jún 2021 o 18:03 Monika Moravčíková

V máji 2015 otriasla Slovenskom smrť dvojročnej Kristíny, ktorú otec zabudol v rozhorúčenom aute. O tri roky neskôr sa tragédia zopakovala v Trstenej. Kým bola matka v nemocnici na vyšetrení, v aute zomrela na následky prehriatia organizmu jej dva a pol ročná dcéra.

Súvisiaci článok Technológie a sociálne siete vám čas nekradnú, robíte si to sami Čítajte

Nejde pritom o ojedinelé prípady. Len americké štatistiky hovoria o dvadsiatich piatich deťoch, ktoré zomreli v aute za minulý rok.

Od roku 1998 evidujú už takmer 900 detí, ktorým sa stali osudnými rozhorúčené autá.

A hoci si môžeme myslieť, že nám by sa to nikdy nestalo, opak je pravdou. Stať sa to môže úplne každému. Nie je to z nedbanlivosti a príčinou nebýva ani narušené psychické zdravie.

Psychologický výskum ukázal, že sú situácie, keď môže náš mozog zabudnúť na ľudí, na ktorých nám záleží najviac.

Prečo sa vlastne niečo také ľudskej mysli stane?

Článok pokračuje pod video reklamou

Je také ľahké zabudnúť

Väčšina ľudí, ktorí v aute nechali svoje malé deti, boli úplne bežní ľudia. Nebrali drogy, nemali duševné problémy a aj ich kognitívne funkcie boli v norme. Boli to šťastní rodičia šťastných detí.

Dynamika podmieňujúca výskyt takýchto skratových epizód, ktoré navyše končia s fatálnymi dôsledkami, sa preto zdá byť nepochopiteľná.

David Diamond, ktorý pôsobí ako profesor psychológie na univerzite v južnej Floride, sa posledných pätnásť rokov venoval výskumu, prečo ľudia nechtiac a nevedomky nechávajú deti v autách.