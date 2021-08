Športový vedec: Najľahší spaľovač tukov je chôdza

Milan Sedliak hovorí o fungovaní svalov.

12. aug 2021 o 12:47 Jana Alexová

Pohyb a šport je to hlavné, čo ľudské telo udržuje vo forme aj do vysokého veku. Starnutie síce nezastaví, no dokáže ho výborne obmedziť.

Prečo?

Svaly totiž nedržia len pokope našu kostru, pri aktívnom cvičení vyplavujú látky, ktoré majú priamy vplyv na naše zdravie.

O tom, ako fungujú ľudské svaly aj prečo sa niekto narodí ako šprintér a niekto ako vytrvalec, prednášal na Detskej Univerzite Komenského športový vedec Milan Sedliak, vedúci Katedry biologických a lekársky vied na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Najviac motivuje príklad