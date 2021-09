Kŕmia sa ňou aj astronauti vo vesmíre. Quinoa ponúka veľa v malom

Znižuje cholesterol a nespôsobuje alergie.

7. sep 2021 o 16:14 Monika Moravčíková

Nenápadná plodina, ktorej meno vie správne vysloviť len málokto, k nám prišla z juhoamerických Ánd.

Hoci ju starí Inkovia považovali za posvätnú plodinu, španielski kolonizátori v nej nevideli veľký potenciál a chceli túto pseudoobilninu, ktorá patrí do rovnakej čeľade ako pohánka či amarant, nahradiť jačmeňom či pšenicou.

V posledných desaťročiach sa však jej produkcia začala zvyšovať a kým pred pár rokmi ste ju mohli kúpiť iba v obchodoch so zdravou výživou, dnes ju dostať takmer všade.

Dobrodružným jedákom sa zapáčila jej jemne trpká chuť a malé biele kučierky, ktoré sa po uvarení vytvoria okolo zrniečok. Výrazné benefity, ktoré quinoa ponúka, súvisia najmä s jej vysokou nutričnou hodnotou.

Všetko potrebné je v jednom zrnku

V porovnaní s inými obilninami, na ktorých makroživiny sa ľudia na celom svete spoliehajú, má quinoa viac bielkovín a väčšiu rovnováhu esenciálnych aminokyselín. Dokazuje to štúdia z roku 2017 uverejnená v časopise Journal of Nutraceuticals and Food Science.