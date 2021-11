Má 38 a dala si zmraziť vajíčka. Je to záložný plán, hovorí

Článok pokračuje pod video reklamou

Každá žena sa narodí s určitou zásobou vajíčok vo vaječníkoch, z ktorej čerpá celý život. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom znižuje a klesá aj kvalita.

Po tridsiatom piatom roku života už bojujú ženy s viacerými problémami. Je pre ne nielen ťažšie otehotnieť, ale aj donosiť dieťa. Okrem toho sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude trpieť Downovým syndrómom alebo inou genetickou poruchou.

Jednou z metód, vďaka ktorej môžu ženy získať viac času, je zmrazenie vajíčok. Po konci dlhého vzťahu a rozvode začala nad touto možnosť premýšľať aj vedkyňa DOMINIKA FRIČOVÁ.

"Brala som to ako sofistikované biologické riešenie. Nie som rozhodnutá, či vôbec, kde, kedy a s kým budem mať deti. Mať zmrazené vajíčka je pre mňa skôr záložný plán," hovorí v rozhovore pre SME.

Čo sa v rozhovore dozviete? Prečo sa vedkyňa a lekárka rozhodla dať si zamraziť vajíčka?

Ako celý proces prebiehal?

Čo je hormonálna stimulácia, a prečo je pri odbere vajíčok dôležitá?

Aké nežiaduce reakcie môže hormonálna stimulácia vyvolať?

Čo je Anti-Müllerov hormón a čo môže ženám o ich tele povedať?

Kedy je ideálny vek na odber vajíčok?

Koľko celý proces približne stojí?

Ako reagovalo jej okolie, keď svoj príbeh zverejnila na sociálnych sieťach?

Kedy a prečo ste začali uvažovať o tom, že si dáte zmraziť vajíčka?

Začala som na nad tým uvažovať veľmi dávno, ešte v časoch, keď som plánovala rodinu s bývalým manželom. Keďže k životu pristupujem veľmi analyticky, už vtedy som zvažovala, aké máme možnosti, v prípade, že by nastal nejaký problém, či už na jednej, alebo na druhej strane.

Navštívila som gynekologickú kliniku, pretože som chcela vedieť, aké vyšetrenia musím absolvovať, aby som vylúčila, že by som mohla mať v budúcnosti problém otehotnieť. Vtedy vznikla v mojej hlave prvotná myšlienka, že ak sa nám nebude dariť splodiť dieťa, tak umelé oplodnenie môže byť ďalšou možnosťou. Potom však prišiel rozvod a ja som ostala sama.

Takže zmrazenie vajíčok bolo pre vás po rozvode racionálnym krokom?

Áno.Uvedomila som si, že nechcem nikoho uháňať len preto, aby som neprišla o možnosť mať deti. Myslím si, že človek by mal na svet priniesť deti vtedy, keď je spokojný a šťastný. Nemalo by to byť naopak, že si urobím dieťa preto, aby som bola šťastná.

Rozhodla som sa, že chcem získať čas. Brala som to ako sofistikované biologické riešenie. Nie som rozhodnutá, či vôbec, kde, kedy a s kým budem mať deti. Mať zmrazené vajíčka, je pre mňa skôr záložný plán.

Predtým, než sa žena rozhodne zmraziť svoje vajíčka, musí bez ohľadu na to, ktorú reprodukčnú kliniku si vyberie, absolvovať vstupnú prehliadku. Čo má na tejto prehliadke očakávať a ako prebieha?