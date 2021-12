Neurochirurg: Z aktivity mozgu dokážeme prečítať slová, na ktoré myslíme, bez ich vyslovenia

Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice svätého Michala v Bratislave patrí medzi špičkové medicínske pracoviská. Pred rokom v spolupráci s Neurologickou klinikou UNB realizovala aj unikátnu operáciu.

Dvadsaťjedenročnému pacientovi s Tourettovým syndrómom vložili do mozgu elektródy, ktoré elektrickým prúdom stimulujú cieľovú štruktúru v mozgu. Ochorenie sa vyznačuje pohybovými a zvukovými tikmi, ktoré sú ťažko ovládateľné a po operácii došlo u pacienta k zlepšeniu príznakov.

Hoci metódu hlbokej mozgovej stimulácie u pacienta s Tourettovým syndrómom robili lekári na Slovensku prvýkrát, pri iných diagnózach ju bežne používajú. Ide o Parkinsonovu chorobu alebo esenciálny tremor, čo je tiež ochorenie, pri ktorom majú pacienti tras končatín.

“Elektrická stimulácia zasahuje do neurónových sietí v mozgu, ktoré majú porušenú funkciu a navodzuje iný obrazec ich aktivity, čím pomáha zmierňovať prejavy ochorení, “ vysvetľuje v rozhovore pre SME neurochirurg MICHAL KĽOC.

Čo sa v rozhovore dozviete Ako ďaleko je doba, kedy budeme môcť televízny kanál prepnúť myšlienkou alebo vďaka nejakému implantátu v mozgu

Ako dlho sa v medicíne používa metóda hlbokej mozgovej stimulácie, a ako ju lekári objavili

Pacienti s akými diagnózami dnes najčastejšie podstupujú operáciu hlbokej mozgovej stimulácie

Ako môže operácia pacientom pomôcť

Ako operácia vyzerá, čo sa pri nej deje a čo sa môže pokaziť

O koľko percent sa zlepšil stav pacienta s Tourettovým syndrómom

O ľudskom mozgu sa traduje, že o ňom vieme príliš málo. Čo považujete za najväčšie zistenie o mozgu za uplynulé desaťročie?

Zistenie, že sa vieme napriek zložitosti mozgu o ňom dozvedieť viac. Pomerne veľa toho vieme o riadení pohybov, zmyslových funkcií. Výskumy prebiehajú aj pri komplexnejších funkciách, akými sú pamäť či reč.

Dnes už z aktivity mozgu dokážeme prečítať slová, na ktoré myslíme, bez ich vyslovenia. Samozrejme tieto metódy sú zdĺhavé a pomerne invazívne.

Zaujímavé sú výskumy zamerané na prepojenie mozgu a počítača, čo by mohlo pomôcť pacientom, ktorí majú nejaké ochorenie alebo poúrazové poškodenie periférnych nervov, svalov alebo miechy , ale ich mozog funguje správne.

Vo svete existuje viacero jedincov, ktorí si nechávajú implantovať do mozgu rôzne veci. Ako sa na nich pozeráte a čo si myslíte o takom pokroku?

Rozlišoval by som dve roviny. Na jednej strane sú to pacienti, ktorí majú ťažké postihnutie, ako je napríklad spomínané ochrnutie. Ak by sa výskum posunul natoľko, že by tieto metódy boli dostatočne bezpečné a mohli by pomôcť zmierniť utrpenie pacienta, tak ich použitie považujem za odôvodnené.

Ak ide o implantáciu u zdravého človeka na to, aby získal určitú konkurenčnú výhodu, ako napríklad lepšiu pamäť alebo dokázal ovládať stroje mysľou, to je už otázka etická až filozofická a zasahuje až do otázok o identite človeka ako biologického druhu.

Odpoveď na ňu nemám, ale určite by som nebol rád, ak by to viedlo k zvýhodňovaniu niektorých ľudí v neprospech iných.

Ako ďaleko je doba, kedy budeme môcť televízny kanál prepnúť myšlienkou alebo vďaka nejakému implantátu v mozgu?