Chcete schudnúť? Môže vám pomôcť avokádo

Nová štúdia odhaľuje ďalšie prínosy exotického ovocia.

Dá sa pridať do smoothie, koláčov alebo len jednoducho rozdrviť a s kvapkou olivového oleja rozotrieť na hrianku. Spôsobov, ako zaradiť do jedálneho lístka avokádo, je mnoho, a to napriek tomu, že ide o pomerne netradičnú potravinu.

Napriek tomu, že sa avokádo vyznačuje jemnou maslovou chuťou, botanici ho zaraďujú medzi ovocie. Je o ňom známe, že je bohaté na vitamíny, minerály, zdravé nenasýtené tuky a vlákninu.

Nová štúdia uverejnená v odbornom časopise British Journal of Nutrition tiež hovorí, že existuje vzájomný vzťah medzi konzumáciou avokáda a nižšou telesnou hmotnosťou či menším obvodom pása.

Prvé výsledky o avokáde