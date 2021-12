Lyžiarsky inštruktor: Veľakrát som videl ľudí, ktorí išli na skialp a vôbec nevedeli lyžovať

Pred sezónou nezabudnite na servis lyží.

Lyžiarsky inštruktor GABRIEL ŠPAK vyučuje lyžovanie už trinásť rokov. Väčšiu časť jeho klientely v lyžiarskej škole Tatry Motion v Tatranskej Lomnici tvoria deti, no lyžovať naučil už aj osemdesiatročného seniora.

V rozhovore pre SME hovorí, čo pri výučbe platí na deti a čo na dospelých, ako to je tento rok s lyžiarskymi kurzmi, podľa čoho si vybrať správne lyže aj čo treba vedieť a zvážiť predtým, ak chce človek prvýkrát vyskúšať skialp.

Máte počas sezóny veľa práce?

Pred koronou sme mali asi najlepší rok, mali sme aj veľa inštruktorov a klientely. Chodili Poliaci, Česi aj dosť Rusov, Ukrajincov a Litovčanov.

Minulý rok sme fungovali len dva týždne, potom všetkých zatvorili a dosť sa to na nás podpísalo, lebo veľa ľudí z inštruktorskej sféry odišlo, keďže sa potrebovali nejakým spôsobom uživiť. Z toho, čo počúvam, už nie je o túto prácu taký záujem ako predtým. Už teraz cítime nedostatok inštruktorov, hoci dopyt celkom je.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako človek spozná dobrú lyžiarsku školu či lyžiarskeho inštruktora?

V prvom rade je dôležité, aby škola mala certifikovaných inštruktorov, ktorí musia prejsť kurzom a záverečnými skúškami. Kurz trvá zhruba desať dní, na konci človek dostane licenciu, aby mohol túto prácu vykonávať. Myslím si, že to platí pre všetky lyžiarske školy na Slovensku. Vždy je to potom aj o nejakom mene. Každá škola má produkty, ktoré klienta zaujmú.

Naša škola má svoj vlastný areál s pásovým vlekom pre začiatočníkov, aby nemuseli toľko šliapať pešo. Vlastný areál lyžiarskej školy je veľmi dobrá vec, pretože ak dieťa začína, je veľmi dôležité, aby to nebolo na zjazdovke, kde hrozí väčšie riziko kolízií.

Nie je to ani tak o škole ako o samotných inštruktoroch, aby boli priateľskí a aby človeku, ktorý sa učí lyžovať, dokázali, že na to má a kopec dokáže zlyžovať.

(zdroj: Archív G.Š.)

Takže u inštruktorov sú možno niekedy tie pedagogické a psychologické zručnosti dôležitejšie než tie lyžiarske?

Áno. Práve u detí je to viac o pedagogike a psychológii, musíme hľadať spôsoby, ako ich motivovať, pretože rýchlo strácajú pozornosť. Využívame rôzne hry, cviky, pomôcky a slovné spojenia, ktoré si k lyžovaniu pripájajú a lepšie to potom pochopia.

U dospelých je to skôr o prekonávaní strachu. Každopádne, na všetky kategórie klientov platí, že je to o nás inštruktoroch, musíme byť fyzicky zdatní, no keďže pracujeme s ľuďmi, takisto musíme mať prejav a trpezlivosť a musí v nás byť aj veľký kus psychológa.

Akých lyžiarov učíte najčastejšie?

Z osemdesiatich percent sú to deti vo veku od troch do dvanástich rokov. Väčšinou vždy ide o začiatočníkov, ale učil som už napríklad aj pána z Japonska, ktorý mal okolo osemdesiat rokov. Ak si dobre spomínam, bol veľmi šikovný a bol to veľký zážitok.

Nikdy nie je neskoro na to, učiť sa lyžovať, ale ideálny vek na štart je okolo troch – štyroch rokov.

Podľa čoho môže rodič spoznať, či je jeho dieťa na lyžovanie už pripravené?