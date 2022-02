Astrobiologička: Cesta na Mars? Keby ma stála život, bola by to škoda

"Zistila som, že čím sú tímy rôznorodejšie, tým fungujú lepšie. Ľudia sa vedia od seba viac naučiť, zvyšuje sa im kreativita, vedia lepšie riešiť problémy, pretože nepremýšľajú rovnako. Navyše sa v takej skupine vytvárajú lepšie spojenia medzi členmi posádky," hovorí pre SME astrobiologička MICHAELA MUSILOVÁ.

Vedkyňa pracuje s americkým Národným ústavom pre letectvo a vesmír (NASA) a spolupracuje na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Ako veliteľka posádky a vedúca výskumu sa zúčastnila už na desiatkach simulovaných misií na Mars a Mesiac.

Pred rokom ste s Luciou Lackovičovou napísali knihu Žena z Marsu. Ak by ste mali možnosť, leteli by ste tam?

Odpoveď je áno. Ale závisí od toho, či by to bola dobre organizovaná misia vesmírnou agentúrou, kde viem, že sa snažili, aby veda a technika boli naozaj dobré. Mali to premyslené a ja som vedela, že im môžem dôverovať.

Ak by to organizovala vesmírna firma, ktorá si chce len spraviť dobré meno, tam by som mala obavy.

Hlavné riziko je, že to robia len pre svoje ego, chcú ukázať, že na to majú. Bála by som sa, že si to dobre nepremysleli a ľudské životy nie sú ich prioritou. Vtedy je veľká šanca, že sa niečo pokazí.

Ak by to však bola skutočná misia s reálnym poslaním, kde môžem aj ja pomôcť, tak by som urobila všetko, aby som sa na nej mohla zúčastniť. Je to môj celoživotný sen.

Jeden z expertov NASA Les Johnson povedal, že človek dokáže cestu na Mars prežiť, ale bude mať zvýšenú pravdepodobnosť výskytu rakoviny v neskoršom veku. Išli by ste do toho aj týmto rizikom?