Zoom: Konečne zistili, prečo vznikajú metastázy. Môže to pomôcť pri liečbe

Rakovina môže metastázovať, a vždy je to zlá správa. Problémom je, že my dodnes poriadne nevieme, prečo metastázy vznikajú. No nový výskum prináša aspoň nejakú odpoveď na túto záhadu: navyše odpoveď, ktorá by mohla pomôcť pri ich liečbe.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako by mohli fungovať rakovinové metastázy, dozvieme sa, čo urobili olovo v benzíne s ľudskou inteligenciou a vyberieme s a aj za poobedným útlmom a čo proti nemu podniknúť.

Krátke správy z vedy

NASA sa rozhodla predĺžiť misiu drobného marsovského vrtuľníka Ingenuity. Vzhľadom na dobrý stav zariadenia úrad chce, aby prvý ľudský lietajúci objekt na inom vesmírnom telese fungoval prinajmenšom do septembra. Vrtuľník bude pokračovať v prieskume dávnej riečnej delty krátera Jezero.

Zdá sa, že ľudská komunikácia pôvodne začala gestami. Nový výskum s dobrovoľníkmi naznačuje, že nie zvuky, ale gestá sú efektívnejším nástrojom dorozumievania sa.

Práca na smeny sa môže spájať s horšou pamäťou a zníženou schopnosťou spracovávať informácie. Výskum tiež ukazuje, že môže súvisieť aj s menšou pozornosťou a pomalšími reakciami, čo zvyšuje potenciálne riziko zranení na pracovisku.

Homeopatia sa spája so zlými vedeckými praktikami a jej účinok sa významne nadhodnocuje. Ukazuje to nová metaanalýza, ktorá sa pozrela na klinické výskumy týkajúce sa homeopatie, na ich výsledky a na to, či boli riadne zaregistrované vo verejných registroch. Výsledkom analýzy je, že na tomto poli je znepokojivé nedostatok vedeckých a etických štandardov a vysoké riziko publikačného skreslenia.

