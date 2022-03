Farmaceut Kajan: Kolagén nemá zázračné účinky. Funguje ako huspenina od babky

Článok pokračuje pod video reklamou

Na začiatku pandémie založil instagramový účet Očami farmácie, na ktorom sa snažil čitateľom priblížiť, ako fungujú lieky, či opísať ako prebieha klinické testovanie vakcín. Počas dvoch rokov napísal stovky príspevkov. Dnes má viac ako 80-tisíc odoberateľov.

"Ľudia, ktorí vytvárajú hoaxy to majú veľmi ľahké. Ich cieľom nie je človeka presvedčiť o svojej pravde. Hlavné je, že ho nahlodajú. Dajú mu pocit, že pravda je niekde uprostred," vysvetľuje v rozhovore pre SME farmaceut MAREK KAJAN.

Jeho novú knihu Očami farmácie - 50 otázok, na ktoré určite chcete poznať odpoveď, nájdete v novinových stánkoch pribalenú k denníku SME v utorok, 29. marca.

V texte sa dočítate: Či bolo ťažké počas pandémie vyvracať medicínske hoaxy.

Koľko času venuje tvorbe príspevkov na sociálne siete.

Aké otázky týkajúce sa liekov mu ľudia kladú najčastejšie.

Čo by ľudia mali vedieť o CBD kvapkách, kolagénových produktoch a homeopatikách.

Ako sa cíti, keď sa pre príspevky dostáva do sporu s influencermi, ktorí majú státisíce odoberateľov.

Instagramový účet Očami farmácie ste založili na začiatku roku 2020, v čase, keď sa začala celosvetová pandémia. Vyvracali ste rozličné hoaxy a dezinformácie. Bolo náročné, vždy čo najrýchlejšie zareagovať na aktuálne dianie?

Pôvodne som účet nezakladal s cieľom vysvetľovať hoaxy a dezinformácie. Chcel som ľudí skôr informovať o oblasti farmácie.

Moje prvé príspevky boli napríklad o tom, ako prebieha vývoj vakcín alebo kedy by sme mohli mať k dispozícii očkovacie látky proti covid-19. Postupne sa tam nabalili aj ďalšie informácie.

Hoaxy prišli s pandémiou, videl som, že tieto témy ľudí zaujímajú, tak som ich postupne zakomponoval do príspevkov.

Napokon sa to dostalo do štádia, že ste často práve vy prvý na slovenských sociálnych sieťach vyvracali medicínske hoaxy.

Áno, je to asi tým, že trochu sám seba trýznim - sledujem slovenské aj zahraničné dezinfoweby. Na Slovensku to máme jednoduché, pretože slovenský hoaxeri nie sú až takí sofistikovaní, ako by sme si mysleli. Často s informáciou neprídu prví, len ju preberú z rôznych zahraničných médií.