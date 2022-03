Zoom: Štúdie o homeopatii sú nekvalitné a eticky pochybné

Týždenný podcast o nových správach z vedy.

Homeopatia vraj funguje. A keď nefunguje, aj tak funguje: prinajmenšom ako placebo. A keď sa vám nepáči, veď to napokon majú potvrdzovať vedecké štúdie. Nuž, tak sa teraz vedci na tie údajné vedecké štúdie pozreli a vďaka veľkej metaanalýze zistili, aké sú kvalitné.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na analýzu vedeckých štúdií o homeopatii, dozvieme sa, či aj ľahký priebeh covidu nemôže ovplyvniť naše mozgy a vyberieme sa za príbehom lode Endurance, ktorú pred sto rokmi uväznil antarktický ľad.

Krátke správy z vedy

Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil, že astronómovia už objavili päťtisíc exoplanét. Zmenilo sa to 21. marca, keď teleskopy potvrdili existenciu ďalších viac ako šesťdesiat planetárnych telies, ktoré vedci zapísali do databáz. Dnes tak poznáme exoplanéty pripomínajúce Zem aj ohromné exotické telesá väčšie ako Jupiter.

Komunity mikróbov, kde baktérie medzi sebou spolupracujú, majú väčšiu odolnosť voči našim liekom. Experiment ukázal, že kolónie, kde si rôzne mikróby navzájom vymieňajú látky potrebné na metabolizmus, sú zároveň tie, kde si vedia lepšie odovzdávať aj rezistenciu. Pochopenie týchto vzťahov by mohlo viesť, napríklad, k novej generácii antimykotík.

Vedci vytvorili šalát, ktorý by mohol budúcim astronautom pomáhať s rednutím kostí. Transgénová plodina totiž produkuje hormóny, ktoré stimulujú fungovanie kostí. V budúcnosti by takéto rastliny mohli pomáhať, napríklad, pri kozmickej výprave na Mars.

Vedci navrhujú experiment, ktorý by mohol potvrdiť existenciu takzvaného piateho stavu hmoty. Vychádza z predpokladu, že akýmsi piatym skupenstvom by mohli byť informácie, ktoré by tak doplnili pevné, plynné, kvapalná skupenstvá a plazmu. Či to je pravda, by mohli ukázať zrážky častíc a antičastíc a sledovanie energií a druhov fotónov, ktoré pri nich vzniknú.

