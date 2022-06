Máte chuť na pohár piva? Dajte si radšej víno, radia vedci

Výsledky boli doteraz rozporuplné.

Obezita je jednou z najvážnejších chorôb súčasnosti. Existujú mnohé biologické a environmentálne faktory, ktoré zvyšujú jej riziko.

Požívanie alkoholu môže byť jedným z nich, napriek tomu, že vedecké štúdie sú pri tejto téme rozporuplné.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Jedným z dôvodov nezrovnalostí v literatúre by mohla byť skutočnosť, že väčšina predchádzajúcich výskumov narábala s alkoholom ako s jednou skupinou nápojov. Odborníci nemerali oddelene účinky piva, jablčného muštu, červeného vína, bieleho vína, šampanského a liehovín,“ vysvetľuje na portáli The Conversation Brittany Larsenová, expertka zo Štátnej univerzity v Iowe.

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Obesity Science and Practice, sa so svojím vedeckým tímom zamerala na to, aký vplyv majú jednotlivé typy alkoholu na množstvo viscerálneho tuku či hustotu kostí.