Americké úrady schválili prvý liek proti plešivosti. Vlasy vrátil takmer polovici pacientov

Mesiac liečby stojí viac ako dvetisíc eur.

Pacienti s alopéciou po roku užívania lieku baricitinib. (Zdroj: The New England Journal of Medicine)

„Poviem vám, keď sa to začalo, bolo to desivé. Bola som v sprche a zrazu mi v ruke ostal chumáč vlasov. Vystrašilo ma to, hovorím si, preboha, plešiviem?“ opisovala v talkšou The Red Table Talk začiatky ochorenia alopecia areata herečka Jada Pinkett Smith.

Nadmerné vypadávanie vlasov dokáže vydesiť ženy aj mužov. Ak je jeho príčinou ochorenie alopecia areata, môžu pacienti prísť o ochlpenie na celom tele vrátane mihalníc či chĺpkov v nose a ušiach.

Až donedávna pre nich neexistovala žiadna liečba, vďaka ktorej by im vlasy znovu narástli. To sa však zmenilo tento týždeň. Americký Úrad pre kontrolu liečiv a potravín (FDA) schválil nový liek, ktorý pre týchto pacientov predstavuje veľkú nádej a koniec psychických útrap.

Odborníci ho skúmali vo dvoch štúdiách, ktoré uverejnil prestížny odborný časopis The New England Journal of Medicine. Sponzorovala ich farmaceutická spoločnosť Eli Lilly, ktorá ho vyrába.