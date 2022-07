Upozornili, že káva na chudnutie obsahuje dopingové látky. Výrobca ich zažaloval

Sociálne siete už dávno nie sú miestom, kde ľudia zdieľajú iba zážitky a fotografie. Influencerky a influenceri ich masívne využívajú na predaj rozličných produktov, počnúc oblečením, končiac placentárnymi kapsulami.

Pred približne troma rokmi sa stala hitom na instagrame a facebooku káva na chudnutie Valentus Optimum.

Článok pokračuje pod video reklamou

Český Inštitút modernej výživy v sérii článkov upozornil na to, že nejde o len o produkt, ktorý ľuďom sľubuje bez námahy zázraky na počkanie. Káva totiž obsahovala dve dopingové látky, pričom jedna z nich bola silným stimulantom zo skupiny amfetamínov.

„Ak by ste boli účastníčkou autonehody, určite by vám urobili testy na drogy. Ak by ste predtým pili túto kávu na chudnutie, zistia, že ste pozitívna na amfetamíny,“ hovorí pre SME LUKÁŠ ROUBÍK, riaditeľ českého Inštitútu modernej výživy.

Organizácia čelila nielen agresívnej reakcii zo strany influenceriek, ale aj žalobe od americkej spoločnosti Valentus, ktorá špeciálnu kávu vyrába. Minulý týždeň Inštitút modernej výživy súdny spor vyhral.

V rozhovore sa dočítate: Aké dopingové látky obsahovala káva na chudnutie Valentus Optimum a ako sa dostala na európsky trh.

Pre aké skupiny ľudí je tento produkt škodlivý a aké problémy im môže spôsobiť.

Prečo je ťažké predaje na sociálnych sieťach regulovať a v čom zlyhala Štátna poľnohospodárska a potravinová inšpekcia ČR.

Ako riaditeľ Inštitútu modernej výživy čelil vyhrážkam influenceriek a s akými absurdnými tvrdeniami sa stretol.

Ako prebiehal súdny spor s americkým výrobcom kávy na chudnutie.

Či zachytili v poslednom období podobné prípady predaja nebezpečných produktov na sociálnych sieťach.

Rôznych nápojov, káv alebo čajov, ktoré by mali pomôcť ľuďom ľahko a rýchlo schudnúť, je veľa. Váš príspevok na internete sa však týkal konkrétneho výrobku. Išlo o kávu na chudnutie Valentus Optimum. Čím sa líši od iných výrobkov?

Existuje veľa prípravkov na chudnutie. Drvivá väčšina z nich však sľubuje vzdušné zámky. Uvádzajú, že vďaka nim schudnete bez toho, aby ste upravili stravu alebo začali cvičiť.

Často obsahujú látky ako karnitín alebo chróm, ktoré bez úpravy stravy, diéty a pohybu nebudú mať na chudnutie žiaden vplyv.

Takže jedna rovina problému je, že influencerky na sociálnych sieťach propagujú ako prípravky na chudnutie niečo, čo vám nepomôže. Vy vyhodíte z okna desiatky eur, neschudnete, ale aspoň to vášmu zdraviu žiadnym spôsobom neuškodí.

Niekedy v lete 2019 nám však ľudia začali posielať odkazy na zvláštnu kávu na chudnutie. Najprv sme tomu nevenovali pozornosť, pretože každý deň dostaneme desiatky podobných podnetov. Ale keď sme si preštudovali jej zloženie, zistili sme, že to nie je bežná káva na chudnutie. Obsahovala totiž dve dopingové látky.

Neskôr americký výrobca jej zloženie upravil. Jednu látku odstránil. Druhá v nej zostala.

Aké dopingové látky to boli?

Káva Valentus Optimum obsahovala methylheptan (DMHA) a fenylethylamin (PEA).

DMHA je silný psychoaktívny posilňovač nervovej sústavy. V USA sa používa v spaľovačoch tukov a aj v rôznych výživových doplnkoch pre športovcov. Medzi jeho vedľajšie účinky patrí nevoľnosť, zvýšený krvný tlak, zvýšená srdcová frekvencia a následne veľká únava a pocit nedostatku energie, keď jeho účinky odznejú.

PEA je zase silný stimulant zo skupiny amfetamínov. Medzi jeho vedľajšie účinky patrí bolesť hlavy, zvýšená srdcová frekvencia, zvýšenie krvného tlaku, úzkosť, nervozita a nevoľnosť. Pri vysokých dávkach môže dôjsť aj k zástave srdca alebo mŕtvici.

DMHA odstránili, ale PEA ponechali. Pritom to nijako netajili. Pri káve Valentus Optimus uvádzali, že sa v nej nachádza PEA.

Je to legálne?