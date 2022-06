Neurológ: O najčastejšom neurologickom ochorení ste pravdepodobne nikdy nepočuli

Cítite bolesť, ako keby vám niekto vŕtal do kostí, v žilách vám bublalo alebo vám pod kožou liezli červy. Aj takto pacienti opisujú syndróm nepokojných nôh.

„Ak má pacient silný syndróm nepokojných nôh, tak preň nespáva celé noci. Každú noc musí pochodovať: odkedy si ľahne do postele až do jednej, druhej, tretej hodiny rannej. A naozaj zaspí až od únavy,“ hovorí pre SME neurológ MICHAL MINÁR, ktorý pracuje na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave.

Dodáva, že ak nemôžete zaspať niekoľko nocí za sebou, určite by ste to mali povedať svojmu obvodnému lekárovi.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa syndróm nepokojných nôh prejavuje a prečo je jeho diagnostika náročná.

Čím sa odlišuje od bežnej nervozity.

Aké sú ďalšie diagnostické postupy, ktoré môžu potvrdiť, že pacient trpí týmto ochorením.

Ktoré ochorenia môžu viesť k syndrómu nepokojných nôh.

Čím je podmienený jeho vznik, či zohráva väčšiu úlohu genetika, alebo prostredie.

Prečo je častým spúšťačom syndrómu alkohol alebo kofeín.

Či je syndróm nepokojných nôh počiatkom Alzheimerovej alebo Parkinsonovej choroby.

Prečo často potrápi aj tehotné ženy.

Aké sú možnosti liečby.

Syndróm nepokojných nôh je neurologická porucha. Spôsobuje nepríjemné pocity v nohách aj silné zášklby. Nutkanie môže byť silnejšie vtedy, keď sa človek snaží uvoľniť, napríklad pred spaním. Na prvý pohľad sa príznaky zdajú výrazné, no odhaliť túto diagnózu nie je ľahké. Prečo?

Zášklby dolných končatín pri zaspávaní patria k prirodzeným prejavom, ktoré zažil asi každý, a neznamenajú, že máte syndróm nepokojných nôh.

Pri syndróme nepokojných nôh sú príznaky odlišné a diagnostika je náročná práve preto, že ich nie je ľahké opísať. Pacienti majú problém vyjadriť, čo presne pociťujú. V ideálnych prípadoch povedia, že cítia nervozitu, ktorá ich núti pohybovať nohami.

Môžu však opisovať aj bizarné príznaky ako bublanie malinovky v žilách, vŕtanie v kostiach či lozenie červíkov pod kožou. Sú to nešpecifické a individuálne príznaky. Je preto ťažké dopátrať sa k ich presnému opisu. No práve toto je pre syndróm nepokojných nôh typické.

Ďalším dôvodom je, že pacienti sa na to nesťažujú. Pripisujú to bežnému starnutiu, kŕčovým žilám, únave alebo bolestiam chrbta. Málokedy povedia o týchto problémoch svojmu všeobecnému lekárovi.

Možno to znie smiešne, ale hanbia sa povedať, že majú nervozitu v nohách. Lekárovi sa však treba posťažovať so všetkým, inak sa nedopracuje k diagnóze.

Na druhej strane, nie som si istá, či by ma nervozita v nohách priviedla k lekárovi a či by som mala pocit, že je to niečo, čo by som mala spomenúť pri preventívnej prehliadke.