Dojčatá môžu spať v jednej izbe s rodičmi. No nie v jednej posteli

Bábätko má spať na rovnom povrchu bez sklonu.

Spať v jednej posteli s novorodencom by mohlo byť nebezpečné. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Bábätká by nemali spať spoločne s rodičmi na jednom lôžku, ale môžu s nimi spať v jednej miestnosti. Vyplýva to z nových usmernení pre bezpečný spánok detí, ktoré vydala Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics – AAP), ktoré zhrnul Washington Post.

Nové odporúčania prichádzajú v čase, keď americká vláda urobila kroky pre reguláciu produktov zameraných na spánok detí.

AAP zároveň uznala, že jej dlhodobé odporúčanie, aby rodičia a dojčatá nespávali v rovnakej posteli, sa stretlo a odporom rodičov. Tí sa pre túto možnosť rozhodujú z kultúrnych dôvodov či pre uľahčenie dojčenia. Americkí pediatri uviedli, že tieto rozhodnutia chápu, no na základe dôkazov ich nedokážu odporučiť za žiadnych okolností.

Za vhodné však považujú, aby dieťa do prvých šiestich mesiacov spalo v rovnakej izbe ako rodičia.

Odporúčania amerických pediatrov

V prípade, že sa rodičia rozhodnú spať s dieťaťom v jednej posteli, AAP varuje pred tromi faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko úmrtia dieťaťa.

Za rizikové považuje zníženú obozretnosť rodiča únavou či liekmi, tiež to, ak je rodič fajčiar alebo ak dieťa a rodič spia na mäkkej podložke, napríklad na gauči alebo na vodnej posteli.

V porovnaní s odporúčaniami z roku 2016 nestačí, aby deti spali na rovnom povrchu, dôležité je, aby bolo lôžko aj bez sklonu. Bábätko by malo byť v kočíku či v postieľke vždy na chrbte.

V jeho blízkosti by nemali byť plyšové hračky, vankúše či prikrývky. Pre malé dieťa totiž predstavujú riziko syndrómu neočakávaného úmrtia detí (SIDS), udusenia či uškrtenia.

AAP sa vo svojom manuáli zamerala aj na pomôcky, ktoré tvrdia, že znižujú riziko SIDS.