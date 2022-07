Život sa v starobe nekončí. Osem spôsobov, ako si udržíte čulý mozog

Cvičte, spievajte, hrajte hry a komunikujte.

Dovŕšenie šesťdesiatky berú mnohí ako výrazný životný zlom. V minulosti ľudia v tomto veku odchádzali do dôchodku. Dnes by ste však mnohým šesťdesiatnikom ich vek vôbec nehádali. V porovnaní s minulosťou žijú veľmi aktívny a pestrý život. A to je najlepší spôsob, ako udržať telo i hlavu funkčné.

Prečo je to dôležité?

Liečebná pedagogička Mária Čunderlíková hovorí, že po šesťdesiatke prichádza k zhoršovaniu psychických, motorických či zmyslových schopností.

„Šesťdesiatnik v dnešnom svete predstavuje zrelého človeka, ktorý sa denne musí rozhodovať, učí sa novým technológiám, cestuje a je neustále konfrontovaný s novinkami,“ vysvetľuje Čunderlíková z neziskovej organizácie Centrum Memory s tým, že toto životné obdobie môže už byť spojené aj s poklesom psychického tempa.

Zároveň upozorňuje aj na riziko používania mobilného telefónu a počítača, ktoré síce život uľahčujú, no menej prospievajú prirodzenej schopnosti pamätať si.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tiež konštatuje, že sú seniori šesťdesiatnici, ktorí pripisujú problémy s pamäťou veku a ani sa nesnažia o zlepšenie svojich mentálnych schopností.

Cvičením kognitívnych schopností, medzi ktoré sa radia pamäť, pozornosť, verbálne schopnosti či orientácia, si môže človek zlepšiť kvalitu života aj znížiť nástup a intenzitu demencie.

Barbara Ukropcová z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) tvrdí, že cvičiť a stimulovať mozog je potrebné celý život.

Ako teda znejú rady odborníčok na udržanie si čulého mozgu aj v staršom veku?