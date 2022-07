Zoom: Je vám pri cvičení zle? Vedci ukazujú dôvod

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Nie je to mýtus. Slnko má naozaj vplyv na to, ako jeme. Prinajmenšom to platí, ak je leto a ste mužom: keď sú totiž vystavení ultrafialovému žiareniu, spúšťa v nich hlad. Akurát že na ženy tento mechanizmus neplatí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, aký vplyv má ultrafialové žiarenie na našu chuť do jedla, dozvieme sa, prečo nás niekedy po cvičení bolí brucho a ukážeme, aký dopad na ľudstvo by mala jadrová vojna.

Krátke správy z vedy

Astronómovia narazili na zvláštny opakujúci sa signál, ktorý je vzdialený miliardy svetelných rokov od Zeme. Tento rýchly rádiový záblesk zo vzdialenej galaxie žiari až tri sekundy, čo je tisíckrát dlhšie ako pri tomto type fenoménov. Súčasťou signálu je aj vzor, ktorý pripomína tlkot srdca.

Nové látky objavené v morských hubkách by mohli pomáhať v boji s odolnými baktériami. Vedci pôvodne testovali látky z týchto hubiek proti rakovine, no nefungovali. Ukázalo sa však, že niektoré zaberali na rezistentné kmene mikróbov.

Mestské oblasti s väčším množstvom zelene vedci spájajú so zdravším správaním sa detí. Deti obklopené prirodzenejším prostredím sú aktívnejšie, spoločenskejšie, lepšie spia a častejšie chodievajú do školy peši alebo na bicykli.

Európska vesmírna agentúra zrušila spoluprácu s Ruskom na plánovanej misii k Marsu. Cieľom misie ExoMars malo byť pôvodne vyslať vozidlo na červenú planétu, ktoré by hľadalo možné stopy po živote. Rusko malo zabezpečiť nosnú raketu, Európa samotný výskumný rover.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.