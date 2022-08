Psychologička: Deti by nemali byť vynechávané z debát o postihnutom súrodencovi

Starší adolescenti mali pozitívnejší vzťah k postihnutým súrodencom.

"Zdraví súrodenci detí s postihnutím môžu čeliť obavám či izolácii," hovorí v rozhovore pre SME BARBORA MESÁROŠOVÁ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.

Dodáva, že hoci je situácia adolescentov vyrastajúcich v rodinách s dieťaťom s kombinovaným postihnutím neraz náročná, odborná verejnosť sa ich prežívaniu veľmi nevenuje a pozornosť upriamuje prednostne na ich súrodencov so zdravotným znevýhodnením.

Spoločne so študentkou psychológie Luciou Chamutyovou, ktorá sa v oboch svojich záverečných prácach problematike venovala, sa v dvoch výskumných projektoch zamerali na súrodencov detí s kombinovaným postihnutím v adolescentnom veku. Výsledky z bakalárskej práce neskôr prepracovali a publikovali v recenzovanom vedeckom zborníku Katedry psychológie FiF UK Psychologica.

V prvej štúdii spracovali dáta od 25 súrodencov detí s kombinovaným postihnutím a od 24 súrodencov detí bez postihnutia, ktorí tvorili kontrolnú skupinu. Aj v druhej štúdii boli respondenti rozdelení do výskumnej a do kontrolnej skupiny. Tentoraz však vyzbierali dáta od sto adolescentov. Do prieskumu sa zapojili aj rodičia detí, ktorí priblížili socioekonomický status rodiny či správanie dieťaťa. Údaje o súrodencoch získali výskumníčky v rehabilitačnom zariadení, ktoré navštevujú rodiny s dieťaťom s kombinovaným postihnutím.

Mesárošová zdôrazňuje, že ústrednou témou oboch výskumov boli súrodenci detí s kombinovaným postihnutím a ich prežívanie a úroveň sebaúcty. Hovorí, že sa často stáva, že tieto deti v rodinách trpia, keďže počúvajú, že sa nemajú sťažovať, že sú zdraví a že by mali pomáhať súrodencovi.

V druhom výskume sa sústredili aj na porovnanie mladších, deti od 12 do 14 rokov a starších adolescentov od 15 do 18 rokov a ako zúčastnení participanti vnímajú súrodenecký vzťah. Dôraz kládli na emocionálne naladenie adolescentov aj na efekt sociálnej opory.

Prečo ste si vybrali súrodencov detí s kombinovaným postihnutím. Prečo nie iba s mentálnym či fyzickým postihnutím?

Výskum bol zameraný najmä na prežívanie zdravých deti v týchto rodinách, pretože bývajú niekedy odsunuté do úzadia s tým, že im nič nie je, pričom aj oni majú svoje strádania.

Prežívajú obavy, či im nehrozí podobné postihnutie; pocity viny, že oni sú zdraví; zahanbenie, že v ich rodine sa vyskytlo dieťa, ktoré je zjavne postihnuté, čo zneužívajú neraz neprajní rovesníci; utiahnutie sa do seba ako prejav neprimeraného spracovania záťažovej situácie spojenej s opaterou hendikepovaného dieťaťa v rodine.