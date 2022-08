Očná lekárka: Správnemu vývoju zraku detí pomôže aj správna životospráva

Ako zistíte, že má dieťa problém so zrakom.

Na vyšetrenie detí u očného lekára by rodičia nemali zabúdať. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Príprava na nový školský rok zahŕňa nielen nákup nových školských tašiek a potrieb, ale aj preventívne prehliadky u pediatra či u zubára. Rodičia by však nemali zabudnúť ani na kontrolu zraku svojich detí.

Britskí výskumníci z Bradfordskej univerzity James Gilchrist a Brendan Barrett v analýze zverejnenej na portáli The Conversation poukázali na to, že kým k zubárovi chodí aspoň raz do roka 70 percent detí, k optometristov ich príde len 25 percent.

Jedným z dôvodov je podľa nich to, že v prípade zrakového problému rodičia predpokladajú, že dieťa im o ňom povie alebo si nezvyčajné správanie všimnú oni sami či učitelia počas vyučovania.

Primárka Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) Beáta Bušányová upozorňuje, že deti v predškolskom veku nevedia pomenovať očný problém, a preto je dôležité, aby rodič pri zistení ťažkostí konzultoval stav dieťaťa s detským lekárom alebo oftalmológom.

„Rodičia by si mali všímať, či dieťa sleduje, fixuje objekt, či neškúli alebo nemá na očiach nejaké nepravidelnosti. Pri starších deťoch sledujeme napríklad, či dieťa chodí bližšie k televízoru, žmúri, skláňa hlavu ku knihe alebo si dáva bližšie pred oči predmety,“ vymenúva.

Detská očná lekárka Anna Krištanová z očnej kliniky Veselý dopĺňa, že detské očné choroby sa prejavujú aj nadmerným žmurkaním, šúchaním si očí či slzením.

Rodičia by mali spozornieť aj vtedy, ak dieťa odmieta čítať alebo je veľmi skoro unavené. Dieťa tiež môže rovno povedať, že nevidí alebo sa mu rozmazáva obraz.

Kedy ísť na prvú prehliadku k očnému lekárovi?

Krištanová podotýka, že dieťa by malo absolvovať prvú prehliadku u očného lekára čím skôr, ak sú prítomné vyššie uvedené ťažkosti.