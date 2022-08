Rozhodenie vnútorných hodín môže viesť k rastu tukových buniek

Experimenty prebiehali na myšiach.

Naše telo má vlastné vnútorné hodiny. Ich súčasťou sú dvadsaťštyrihodinové cykly, takzvané cirkadiánne rytmy.

Hoci prebiehajú niekde na pozadí, zapájajú sa do vykonávania základných telesných funkcií a procesov. Jedným z nich je aj cyklus spánku a bdenia.

Nové výskumy uverejnené v odborných časopisoch Cell Reports a Proceedings of the National Academy of Sciences naznačujú, že narušenie cirkadiánneho rytmu môže minimálne pri myšiach zohrávať kľúčovú úlohu pri pribúdaní hmotnosti.

Čo je hlavným faktorom?