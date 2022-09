Zoom: Objavili paradajkovú chrípku. Nie je to chrípka, ani paradajky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Najskôr vydesila lekárov. U mladých pacientov v Indii sa objavila zvláštna nákaza s vyrážkami veľkými ako paradajky.

Dokonca sa začalo špekulovať, že sa objavil nový vírus, akási paradajková chrípka. Akurát, že nemá nič spoločné s paradajkami ani s chrípkou. A teraz vedci zistili, čo to naozaj je.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento týždeň budeme v podcaste Zoom pátrať po takzvanej paradajkovej chrípke, zistíme, prečo sa NASA chce vrátiť na Mesiac a dozvieme sa niekoľko podstatných vecí o hemoroidoch.

Krátke správy z vedy

Vesmírny teleskop Jamesa Webba prvý raz uvidel oxid uhličitý v atmosfére exoplanéty. Objav ukázalo preskúmanie spektra planéty WASP-39b, horúceho Jupitera vzdialeného zhruba 700 svetelných rokov v súhvezdí Panny. Prítomnosť oxidu uhličitého naznačovali už staršie pozorovania, no dáta neboli jednoznačné.

Pohrebné hostiny v starovekom Ríme sa zrejme nelíšili od bežného jedla. Ukázali to archeologické nálezy z dobovej nekropoloy neďaleko dnešnej Barcelony. Mäso rituálne umiestňované v hroboch bolo rovnakého druhu ako to, ktoré osoby konzumovali počas svojho života.

Inžinieri by mohli napodobňovať termity, aby vytvorili nové druhy materiálov. Výskumníci teraz opísali sériu prírodných pravidiel, ktorým tento hmyz postupuje, čo by zase mohlo pomôcť pri budúcom dizajnovaní materiálov. Zároveň by sa týmto materiálom dali vopred naprogramovať ich vlastnosti.

Astronómovia objavili neďalekú exoplanétu TOI-1452b, ktorá by mohla byť morským svetom. Planéta vzdialená asi sto svetelných rokov v súhvezdí Drak obieha v obývateľnej zóne a výpočty naznačujú, že voda môže tvoriť až 30 percent jej hmoty. Moria na Zemi v skutočnosti tvoria len percento hmoty našej planéty.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.