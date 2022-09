Sfalšovaná štúdia, nefunkčný liek. Časť výskumu alzheimera mohla stáť na podvode

Článok pokračuje pod video reklamou

Detektívne príbehy nepíše len Agatha Christie, dokonca nemusí byť hlavnou dejovou zápletkou ani vražda.

Aj vedecký svet ukrýva nejasnosti, ktoré časom vyplávajú na povrch. Práve to sa udialo toto leto: ak by sme chceli udržať napätie, prvým obrazom príbehu by bol podľa magazínu Science zvoniaci telefón.

Muž, ktorý ho v lete 2021 zodvihne, je lekár a neurovedec Matthew Schrag pôsobiaci na Vanderbiltovej Univerzite v USA.

Na druhom konci telefonického spojenia sa ozve jeho kolega. Volá mu, pretože ho chce spojiť s právnikom, ktorý skúmal Simufilam, experimentálny liek na Alzheimerovu chorobu.

Vývojár lieku, firma Cassava Sciences tvrdila, že nový liek zlepšuje kognitívne funkcie.

Kognitívne funkcie Odborníci ich označujú aj ako poznávacie schopnosti.

Patria k nim napríklad pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie, úsudok, schopnosť riešiť problémy, porozumieť a používať reč, alebo schopnosť vyjadrovať sa.

Ako? Jednoducho: čiastočnou opravou proteínu, ktorý dokáže zablokovať vznik lepkavých usadenín beta amyloidov v mozgu. Tie odborníci považujú za typický znak Alzheimerovej choroby.

Klientmi advokáta boli dvaja prominentní neurovedci, ktorí sa domnievali, že výskumy súvisiace so Simufilamom by mohli byť podvodom.

Matthew Schrag, tridsaťsedemročný profesor už v minulosti vystupoval proti schváleniu iného kontroverzného lieku na Alzheimerovu chorobu s názvom Adulhelm.

Jeho vlastné výsledky zároveň odporovali niektorým tvrdeniam spoločnosti Cassava Science. Obával sa, že dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili na testovaní lieku Simufilam, nielenže nemajú šancu na zlepšenie svojho zdravotného stavu, navyše čelia rizikám vážnych vedľajších účinkov.

Schrag teda súhlasil. Použil svoje technické a lekárske vedomosti a posúdil zverejnené obrázky týkajúce sa základného výskumu lieku. Samozrejme, nebolo to zadarmo: za posudok získal od právnika osemnásťtisíc dolárov.

V desiatkach článkov, ktoré uverejnili odborné časopisy, narazil na zjavne pozmenené alebo duplicitné obrázky. Mnohé jeho objavy uviedol právnik v petícii, ktorú adresoval americkej Správe potravín a liečiv (FDA) a Mathew Schrag ich všetky poslal Národnému inštitútu zdravia (NIH).

Možno sa vám zdá tento úvod vyčerpávajúci. V príbehu je to však stále iba začiatok: takto vznikli prvotné podozrenia. A výsledkom sú problémy jednej z najcitovanejších štúdií o Alzheimerovej chorobe tohto storočia.

V skutočnosti nielen jej. Nadviazali na ňu početné výskumy, roky vedeckých výskumov, štúdií a experimentov. Na začiatku však mohol byť podvod.

Takmer štyridsať rokov skúmania bez výsledku