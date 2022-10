Na posilňujúcu dávku proti covidu by mali ísť aj mladí. Prečo je dôležitá aj štvrtá dávka?

Vakcíny zachránili milióny životov.

Očkovanie zohralo významnú úlohu v boji proti vírusu SARS-CoV2 a umožnilo, aby život vo väčšine krajín sveta plynul rovnako ako pred pandémiou.

Vedci odhadujú, že práve vakcíny zachránili desiatky miliónov životov. Avšak ochrana, ktorú nám poskytlo počiatočné očkovanie, časom klesá. To je hlavný dôvod, prečo je dôležité, ísť aj na posilňovaciu dávku.

Hoci odborníci zdôrazňujú, že by ju nemali vynechať najmä rizikové skupiny a starší ľudia, imunológ Neil Mabbott z University of Edinburgh, zhrnul na portáli The Conversation päť dôvodov, prečo by sa mali dať zaočkovať aj mladí ľudia.

1. Účinnosť vakcín klesá

Niektoré vakcíny, ako napríklad MMR vakcína (vakcína proti mumpsu, ružienke a osýpkam), môžu človeku poskytnúť celoživotnú ochranu. Naproti tomu, účinnosť vakcíny proti covidu nasledujúce mesiace po očkovaní klesá.