Dostávate najlepšie nápady, keď ste v sprche? Nie je to náhoda, hovoria vedci

Keď myseľ blúdi, kreativita prúdi.

Každý z nás sa raz za čas zasekne na nejakom viac či menej vážnom probléme. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, ideálne riešenie neprichádza.

To sa však prekvapivo objaví vtedy, keď ho už ani neočakávame: počas sprchovania, sobotného upratovania alebo práce v záhrade.

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts vedci skúmali, prečo kreatívne nápady prichádzajú vtedy, keď vykonávame zdanlivo bezduché činnosti.

Nikto sa nepôjde pozerať, ako schne farba

Keď sa vaša myseľ zasekne, zvyčajne začnete vyhľadávať inú aktivitu.