Detský onkológ: Ak máte niekomu povedať dobrú a zlú správu, je dôležité začať tou zlou

"Som veľmi optimistický človek. Rád žartujem a v nemocnici ma deti volajú doktor s veľkým úsmevom, pretože sa stále usmievam. Ani neviem, prečo to robím. Ale musím povedať, že čím som starší, tým je to ťažšie," hovorí pre denník SME ROB PIETERS, riaditeľ holandského Centra Princeznej Máximy, zameraného na liečbu detských onkologických pacientov a profesor detskej onkológie na Univerzite v Utrechte v Holandsku.

"Čoraz viac totiž rozmýšľam nad tým, aké je ťažké stratiť dieťa a ako veľmi to rodičov zasiahne. Čím ste starší, tým viac si to uvedomujete. Nie je to jednoduché," vysvetľuje.

Jeho snom bolo vybudovať centrum, kde deti trpiace rôznymi druhmi rakoviny dostanú špičkovú liečbu. Na Centre Princeznej Máximy pracoval s ďalšími odborníkmi desať rokov. Dnes je to najväčšie centrum pre liečbu detí s rakovinou v Európe.

Do Bratislavy pricestoval, aby sa ako člen medzinárodnej komisie ESET Science Award zúčastnil na oceňovaní výnimočných vedeckých osobností.

V rozhovore sa dočítate: Čo je akútna lymfoblastová leukémia a ako vzniká.

Ako lekár oznamuje rodičom, že ich dieťa trpí leukémiou a čo je dôležité, aby vedeli.

Ako prežívajú toto obdobie deti.

Čo čaká detských pacientov, ktorým diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu.

Koľko detí sa vylieči a koľkým pacientom sa ochorenie znovu vráti.

Ako vznikla myšlienka založiť Centrum princeznej Máximy, ktoré je v súčasnosti najväčším centrom pre liečbu detských onkologických pacientov v Európe.

Čím je toto centrum unikátne.

Ako sa dá liečba rakoviny viac zlepšiť.

Už roky sa zaoberáte skúmaním akútnej lymfoblastovej leukémie. Prečo ste si vybrali práve toto zameranie?

Pôvodne som chcel byť učiteľom telesnej výchovy. Nikdy som nechcel byť doktorom. Ale nedokázal som ani len sedieť rovno, vždy som sa príliš krčil. Preto som sa rozhodol, že pôjdem študovať vedu o ľudskom pohybe.

Vďaka tomu som sa perfektne naučil, ako sa robí výskum, osvojil som si mnohé výskumné techniky, metodologické postupy a štatistiku. Stále som však nevedel dosť na to, aby som mohol skúmať to, čo ma zaujímalo.

Preto som sa po ukončení magisterského štúdia prihlásil na medicínu. Po jej absolvovaní som si povedal, fajn, dokončil som medicínu, viem aj ako robiť výskum. Viem všetko na to, aby som bol dobrým vedcom.

Avšak počas štúdia medicíny som si začal uvedomovať, koľko detí na celom svete umiera na rakovinu. Prišlo mi to oveľa dôležitejšie, než sa venovať rehabilitácii napríklad boľavých kolien.

Mal som asi dvadsaťdva a povedal som si, že budem robiť výskum, aj sa starať o ľudí. Ozval som sa viacerým organizáciám, ktoré sa zaoberali rakovinou u detí... a takto odštartovala moja kariéra.

Akútna lymfoblastová leukémia je najčastejšia forma akútnej leukémie u detí. Tvorí približne 80 percent všetkých prípadov. Čo je jej hlavnou príčinou? Prečo toto ochorenie vzniká?

Keby som to vedel, dostal by som Nobelovu cenu. Myslíme si, že to má čosi spoločné s mnohými typmi rakoviny u detí. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje najčastejšie v štyroch rokoch.