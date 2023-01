Vyšší vek je často spojený s horším spánkom. Ako si poradiť s bezsennými nocami?

Pomôcť môže aj pravidelný režim.

Je desať hodín večer a deň máte za sebou. Umyjete si zuby, oblečiete si obľúbené pyžamo, zabalíte sa do periny, zatvoríte oči a ste plne odhodlaní dať svojmu telu oddych, ktorý potrebuje.

Ubehne prvých päť minút, no žiadna úľava neprichádza. Otočíte sa z jednej strany na druhú, a potom zase naspäť. Vyskúšate niekoľko rôznych polôh, ale po hodine nakoniec rezignujete a idete sa radšej poprechádzať po byte alebo znovu otvoríte rozčítanú knihu.

Aj výskumy naznačujú, že s pribúdajúcim vekom sa spánkový režim naozaj mení.

"Myslite na svoj spánok, ako keby to bolo auto. Ako starne a najazdí viac kilometrov, začne sa rozpadávať, potrebuje viac opráv a aj jazda je menej hladká. To isté sa deje aj s vaším spánkom," hovorí pre denník New York Times klinický profesor Abhinav Singh, ktorý pôsobí na lekárskej fakulte Mariánskej univerzity v Indianapolise a venuje sa poruchám spánku.

Neznamená to však, že nespavosť a enormná únava počas dňa sú prirodzenou súčasťou starnutia. Lekári hovoria, že narušenie spánku je často spojené so zdravotnými, psychiatrickými alebo neurologickými poruchami.

Zároveň upozorňujú, že práve nespavosť je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí, najmä u seniorov.

S horším spánkom zápasia častejšie ženy

Vedci zistili, že kvalita spánku sa s vekom skutočne opotrebuje: starším dospelým trvá dlhšie, kým zaspia, častejšie sa v noci prebúdzajú a, v porovnaní s mladšími dospelými, trávia viac času cez deň driemaním.