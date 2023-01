Aj mierni pijani môžu mať horšiu imunitu. Ako životný štýl ovplyvňuje imunitný systém?

Jednoduché zmeny môžu byť dôležité.

Telo nás každý deň ochraňuje pred útokom viacerých mikroorganizmov. Rozpoznáva cudzích útočníkov, akými sú baktérie či vírusy, a okamžite podniká kroky, aby nás obránilo.

Odborníci rozlišujú dva typy imunity: vrodenú a adaptívnu.

„Vrodená imunita je prvou obrannou líniou tela. Pozostáva predovšetkým z fyzických bariér, ako je koža, a sekrétov vrátane hlienu, žalúdočnej kyseliny a enzýmov, ktoré sa nachádzajú v slinách a pote. Tie bránia mikroorganizmom dostať sa do tela. Tvoria ju aj bunky, ktoré útočia na všetkých cudzích útočníkov, ktorí vstupujú do tela,“ vysvetľujú v článku na portáli The Conversation imunológ Samuel J. White a profesor zdravia Philippe B. Wilson, ktorí pôsobia na Nottingham Trent University v Anglicku.

„Adaptívna imunita je systém , ktorý sa učí rozpoznávať patogén. Regulujú ho bunky a orgány v našom tele, napríklad slezina, týmus, kostná dreň a lymfatické uzliny. Keď cudzorodá látka vstúpi do tela, tieto bunky a orgány vytvoria protilátky a rozmnožia imunitné bunky špecifické pre danú škodlivú látku. Tie ju napadnú a následne zničia. Navyše si patogén zapamätajú,“ dodávajú.

V zimných mesiacoch pociťujeme neustále útoky rôznych útočníkov, v súčasnosti nás najviac ohrozujú respiračné vírusy.

Imunológovia upozorňujú, že existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste podporili váš imunitný systém a dokonca zlepšili jeho funkciu.

„Hoci vyzerajú niektoré zmeny v strave a životnom štýle veľmi jednoducho, môžu zohrať veľkú úlohu v predchádzaní choroby,“ hovoria White a Wilson.

Na tom, čo jete, naozaj záleží

Živiny, ktoré získavame zo stravy, majú kľúčovú úlohu pri budovaní a udržiavaní nášho imunitného systému.

„Vezmite si napríklad aminokyselinu arginín. Je nevyhnutná na to, aby sa v imunitných bunkách vytváral oxid dusnatý, ktorý je dôležitou obrannou molekulou proti cudzím organizmom. Vitamín A a zinok sú zase nevyhnutné na rýchlu tvorbu imunitných buniek. Vitamín C prispieva k imunitnej obrane tým, že podporuje funkcie buniek oboch typov imunít, vrodenej aj adaptívnej,“ píšu White a Wilson.