Psychedeliká symbolizovali hedonizmus a násilie. Ako je možné, že prišla ich renesancia?

Pacienti v kanadskej provincii Alberta môžu zvážiť, či pri liečbe duševných chorôb nechcú okrem štandardných liečebných metód absolvovať aj psychedelikami asistovanú psychoterapiu.

Od 16. januára 2023 je táto možnosť legálne dostupná, ak ju pacient podstúpi u registrovaného a licencovaného psychoterapeuta v provincii, pričom je nutné aby na liečbu dohliadal aj psychiater.

"Pohľad na psychedeliká sa mení. Samozrejme, ide to rýchlejšie v liberálne orientovaných štátoch, ale je to primárne odborná otázka," hovorí v nedávnom rozhovore pre SME psychiater Jiří Horáček, vedúci Centra pokročilých štúdií mozgu Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) v Prahe a prednosta Kliniky psychiatrie a lekárskej psychológie na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity.

"Nová politika provincie Alberta môže vytvoriť precedens, ktorý Kanaďanov posunie o krok bližšie k akceptovaniu psychedelík ako liečivých látok. Historicky boli tieto látky vyhľadávané na rekreačné na neklinické účely. Ak nás však marihuana niečo naučila, tak to, že použitie týchto látok v medicíne môže byť krátkou zastávkou pred ich dekriminalizáciou a komercializáciou," objasňuje na portáli The Conversation Erika Dycková, profesorka na Katedre výskumu histórie zdravotníctva a sociálnej spravodlivosti na University of Saskatchewan v Kanade.

"Psychedelické drogy vrátane LSD, psilocybínu (látka z takzvaných magických húb, pozn. red.), MDMA (extáza) a DMT (ayahuasca), sú kriminalizovanými látky vo väčšine jurisdikcií po celom svete. Niektorí ľudia naznačujú, že je čas prehodnotiť ich ako lieky. Niekoľko provincií dokonca uvažuje o úplnej dekriminalizácii psychedelík, tvrdiac, že prirodzene sa vyskytujúce rastliny a huby, dokonca ani tie 'magické', by nemali podliehať právnym obmedzeniam," dodáva.

Hoci odborníci chápu predsudky verejnosti, upozorňujú, že historická povesť psychedelík by nemala zatieniť ich pozitívne prínosy, ktoré ukazuje súčasný výskum.

V texte sa dočítate: Kde sú počiatky výskumu psychedelík.

Ako dostali nálepku hedonizmu a násilia.

Prečo nastala ich regulácia a kriminalizácia.

Prečo sa vedci opäť vracajú ku skúmaniu týchto látok.

Dostali nálepku hedonizmu a násilia

Slovo psychedelikum oficiálne vstúpilo do slovníka anglického jazyka v roku 1957. Zaviedol ho britský psychiater Humphry Osmond, vyškolený v Kanade.