Dievčatá majú ako batoľatá lepšiu slovnú zásobu. Nie sú však utáranejšie ako chlapci

Dobré je rozprávať sa aj s dieťaťom, ktoré ešte nehovorí.

Väčšina detí svoje prvé slovo vysloví ešte predtým, než sfúkne prvú sviečku na narodeninovej torte.

Nie je však nezvyčajné, ak sa k tomu niektoré dopracujú neskôr. Dievčatá sa v tomto smere javia šikovnejšie a chlapcov zvyčajne o pár mesiacov predbehnú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postdoktorandka z Dukovej univerzity v Severnej Karolíne v USA Shannon Daileyová v štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Child Development, odkazuje na ďalšie výskumy, ktoré ukázali, že dievčatá tiež skôr gestikulujú a kombinujú slová ako chlapci a majú aj väčšiu slovnú zásobu.

Spoluautorka a profesorka psychológie a neurovedy Elika Bergelsonová dodáva, že aj ľudia si všímajú, že jazykové schopnosti dievčat a chlapcov sú niekedy rozdielne.

„Jazykové oneskorenia a deficity sú bežnejšie u chlapcov, čo vyvoláva otázku prečo,“ konštatuje.

Jedným z možných vysvetlení bolo, že lepšia, aj keď dočasná, slovná zásoba dievčatiek je spôsobená tým, že rodičia s nimi komunikujú viac ako so synmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Logopedička: Dnešní rodičia sú citlivejší na rečové problémy svojich detí, no komunikujú s nimi menej Čítajte

Táto teória sa im nepotvrdila.

Namiesto toho však zistili, že podstatnejšie ako to, či ide o dcéru, alebo o syna, je to, či už dieťa rozpráva. To ponúka podľa výskumníčok dôležitý pohľad na rozvoj jazyka.

„Štúdia poskytuje dôkaz, že deti aktívne ovplyvňujú svoje jazykové prostredie, keď rastú,“ hovorí Daileyová.

Nahrali viac ako rok zvuku

Na otestovanie tohto predpokladu tím výskumníkov spočítal výroky, ktoré 44 detí (21 dievčat a 23 chlapcov) počulo a produkovalo počas celého roka od svojich šiestich mesiacov, teda ešte predtým, ako začali rozprávať.