Učí Slovenky vyberať podprsenku: Skoro každá žena, ktorá k nám príde, má nesprávnu veľkosť

"To, že má žena oblečenú podprsenku, ktorá jej nesedí, je vidieť na prvý pohľad. Stačí sa lepšie pozrieť - vysoko vytlačené prsia, takzvané štvorité prsia, stlačené prsia, prsia až na bruchu alebo rôzne iné estetické nedokonalosti," hovorí pre SME MARIAN TAR, jeden zo spolumajiteľov predajní Attractiv, ktoré sa venujú predaju bielizne a profesionálnemu brafittingu.

"Je to realita väčšiny slovenských žien. Taktiež, ak sa dobre pozriete, zistíte, že väčšina žien chodí zhrbená. Často nie je dôvodom to, že sa hanbia za svoje veľké alebo malé prsia, ale to, že majú zlú podprsenku. A ony to podvedome vedia."

V rozhovore sa dočítate: Čo je brafitting a ako funguje.

Či dokáže skúsená odborníčka už od dverí rozpoznať, že zákazníčka má oblečenú zlú podprsenku.

Aké sú najväčšie zdravotné prínosy nosenia podprsenky.

Či je pravda, že 80 percent žien nosí zlú podprsenku.

Ako ženy reagujú, keď zistia, že si celý život kupovali zlú veľkosť podprsenky.

Aké najčastejšie chyby robia pri jej výbere.

Ktoré parametre sú pri výbere podprsenky dôležité.

Koľko druhov podprseniek by mala mať každá žena.

Aká veľkosť podprsenky je najčastejšia.

Či minimizer naozaj zmenšuje prsia, či podprsenku bez ramienok môže nosiť každá žena.

Ako by mala vyzerať dobrá podprsenka na šport.

Prečo by ženy nemali nosiť push up podprsenku celý deň.

Ako dlho by mala podprsenka vydržať a ako sa o ňu správne starať.

Či môže stáť dobrá podprsenka 20 eur.

Vaša predajňa sa venuje predaju spodnej bielizne, v kamenných predajniach najmä brafittingu a predaju podprseniek. Aj na sociálnych sieťach sa snažíte ženám vysvetľovať, prečo je dôležité si podprsenku vyberať starostlivo. Nestretávate sa s hejtom, že túto tému komunikuje muž?

Vôbec nie. No musím povedať, že keď som mal prvýkrát možnosť vystúpiť z anonymity, trochu som váhal.