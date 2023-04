Chutia ako žuvačka a majú pekný dizajn. Tínedžeri vapujú, aj keď vedia, že je to nebezpečné

Na žiakov má silný vplyv kolektív.

Počet fajčiarov tabakových výrobkov na Slovensku klesá. Prieskum z roku 2019 zameraný na ich spotrebu ukázal, že aj keď vtedy fajčilo takmer 19 percent obyvateľov, v porovnaní s rokom 2013 ich počet klesol o tri percentuálne body.

Ministerstvo zdravotníctva SR však v Národnom akčnom pláne na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023 - 2030 upozorňuje, že stúpa počet užívateľov alternatívnych a nových výrobkov.

Eurobarometer z roku 2020 ukazuje, že v členských štátoch vrátane Slovenska sa do popredia dostávajú najmä elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky.

"Ohrozenou skupinou v súvislosti s novovznikajúcimi produktmi sú najmä mladí ľudia, ktorých vo väčšej miere oslovujú moderné technologické zariadenia na dodávanie nikotínu, prípadne iné druhy alternatívnych produktov v škále rôznych príchutí (ovocie, bylinky, cukríky a pod.)," píše ministerstvo.

Aj počet tínedžerov-fajčiarov má klesajúci trend. Podľa Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním z roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), z opýtaných 15-ročných adolescentov už zhruba 40 percent niekedy fajčilo, medzi 13-ročnými to bola pätina a 11-ročnými menej ako sedem percent.

Odklon od "tradičných" cigariet k alternatívam zaznamenala aj austrálska iniciatíva Griffith University nesúca názov Blurred Minds (Zahmlené mysle) zameraná na stredné školy. Jej odborníci v texte na odbornom portáli The Conversations píšu, že kým v predchádzajúcich rokoch ich školy oslovovali v súvislosti s alkoholom alebo marihuanou, v súčasnosti je to práve vapovanie.

V štáte New South Wales ho podľa štúdie z roku 2022 aspoň raz vyskúšalo 32 percent tínedžerov vo veku od 14 do 17 rokov.

Aj prieskum iniciatívy medzi 400 austrálskymi školami ukazuje, že vaping je medzi tínedžermi bežný. No aj to, že adolescenti vedia, že to nie je bezpečné a zdravé.

Podľa ľudí z Blurred Minds majú školy a rodičia reálnu príležitosť zasiahnuť a pomôcť mladým ľuďom vyhnúť sa vážnym dôsledkom spojenými s vapingom.

Školy a vaping

Dôvodov, prečo teenager vapuje, je mnoho. K prvej skúsenosti ich najčastejšie vedie zvedavosť či tlak rovesníkov. Výskumníkom sa zdôverili, že vaping vyskúšali, pretože "chutí ako žuvačka", má "farebný dizajn" a "pekne vonia".