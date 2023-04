Chirurg: K syndrómu karpálneho kanála môže viesť háčkovanie aj práca v automobilke. Operácia trvá asi päť minút

Rozhovor s Lukášom Šimkom.

V minulosti ho volali aj ochorením pisárok. Dnes trápi syndróm karpálneho tunela približne päť percent populácie.

„Väčšinou ním trpia pásoví pracovníci. Teda ľudia, ktorí pracujú v automobilkách, skladajú elektroniku alebo šičky. Ide teda o manuálne povolania alebo o dookola vykonávanú rovnakú činnosť,“ hovorí pre SME chirurg LUKÁŠ ŠIMKO, ktorý pôsobí v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

„Zvyknú to byť napríklad činnosti, pri ktorých sa rukou dotláčajú panely do dverí na autách. Pracovníci často tlačia zápästím, takže každým pohybom vzniká malá trauma.“

Rozhovor je prepisom podcastu:

V rozhovore sa dočítate: Čo sa deje v ruke, keď trpíme syndrómom karpálneho tunela.

Či sa bolesť zjaví zo dňa na deň.

Čo zapríčiňuje, že je nerv v ruke utláčaný.

Prečo ním častejšie trpia ženy ako muži.

Ktoré povolania lekári spájajú s týmto syndrómom.

Čo čaká pacienta, ak príde do ambulancie s tým, že ho bolí ruka.

Kedy je nutná operácia.

Či ide o náročný zákrok.

Ako dlho sa aktuálne čaká na operáciu karpálneho kanála.

Čo sa môže pri tejto operácii pokaziť.

Ako dlho trvá, než sa ruka dostane do rovnakej kondície, v akej bola pred operáciou.

Či nám mobilné telefóny deformujú ruky.

Čo sa deje v našej ruke, keď trpíme syndrómom karpálneho tunela?

Syndróm karpálneho kanála vzniká vtedy, keď má stredový nerv na ruke málo miesta v karpálnom tuneli.

Karpálny tunel si treba predstaviť ako uzavretý priestor. Vyslovene ako tunel, do ktorého vojdete autom a nevie sa ďalej zväčšiť. Do tohto tunela vchádza nerv aj šľachy, ktoré ohýbajú prsty.

Nerv je najmäkšou štruktúrou. Šľachy sú oveľa tuhšie. Znamená to, že keď šľachy opúchajú, jedinou časťou, ktorá sa vie poddať je práve nerv.

Dochádza teda k tomu, že nerv je utláčaný, pretože priestor je uzavretý a šľachy nerv stenčujú. Toto stenčenie cítime tak, že nám začnú tŕpnuť prsty.

Zo začiatku to býva iba jemné mravčenie, najmä v palci, ukazováku a v treťom prste. Neskôr to však môže prejsť do bolesti. Tá môže byť dokonca taká veľká, že vás v noci zobudí. Polepší sa vám až vtedy, keď ruku vytrasiete.

Práve s týmito symptómami chodia pacienti do našej ambulancie.

Chirurgovia často hovoria, že pacienti vyhľadajú lekára, až keď sa na bolesť zobúdzajú a bráni im v spánku. Zjaví sa zo dňa na deň alebo je výsledkom ignorovania drobnejších príznakov?

Táto bolesť sa málokedy zjaví zo dňa na deň. Môže sa to stať napríklad, keď niekto rekonštruuje dom alebo sa sťahuje a prenáša veľa vecí.

Ak jeden alebo dva dni mimoriadne preťažujeme ruku, môžu šľachy zareagovať akútnym opuchom, takzvaným edémom, čo hneď spôsobí útlak nervu. Preto sa môže stať, že vám začnú výrazne tŕpnuť prsty.