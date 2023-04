Nekontrolujte správy hneď po prebudení. Odborníčky radia, ako lepšie zvládať pondelky

Pomôcť môže aj zaužívaná rutina.

Skončil sa víkend a vám sa ťažko vracia k svojim rutinám? Verte, že v tom nie ste sami.

Problém nabehnúť do pracovného tempa trápi mnohých ľudí. Niektorí dokonca trpia strachom a úzkosťou, ktoré sa prejavujú už v nedeľu. Odborníci tento stav nazývajú aj nedeľný splín (z anglického výrazu sunday scaries alebo sunday blues, pozn. red.).

"Nemôžete vždy zmeniť svoj rozvrh alebo povinnosti tak, aby boli príjemnejšie. Ale možno sa vám podarí preprogramovať váš mozog, aby premýšľal o týždni inak," píšu v texte na portáli The Conversation vedkyne Cristina R. Reschke a Jolanta Burke, ktoré pôsobia na Univerzite medicíny a zdravotníctva v Írsku.

"Náš mozog miluje predvídateľnosť a rutinu. Výskum ukázal, že nedostatok rutiny je spojený s poklesom blahobytu a psychickými ťažkosťami. Aj keď víkend predpovedá pokojný a príjemný čas, náš mozog pracuje na tom, aby sa prispôsobil tejto náhlej zmene rutiny."

Podľa vedkýň je však dobrou správou to, že mozog nemusí vynakladať veľa úsilia na to, aby sa naladil na víkendovú pohodu. Omnoho náročnejšie to je v nedeľu večer, keď sa pripravuje na úlohy, ktoré ho čakajú v pondelok ráno.

V texte sa dočítate: Prečo je pravidelnosť dôležitá.

Ako celú situáciu ovplyvňujú hormóny.

Tipy, ako trénovať svoj mozog, aby lepšie vnímal pondelky.

Rutina je dôležitejšia, než sa zdá

Jedným zo spôsobov, ako sa prispôsobiť zmenám po víkende, je zaviesť rutinu, ktorú budete dodržiavať celý týždeň.