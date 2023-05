Orálny sex je obľúbený, ale aj nebezpečný. Je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny hrdla

Za všetkým je vírus HPV.

Počas uplynulých dvoch desaťročí došlo v západnom svete k prudkému nárastu pacientov s rakovinou hrdla. Niektorí odborníci dokonca hovorili o epidémii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Bolo to spôsobené veľkým nárastom špecifického typu rakoviny, nazývaného rakovina orofaryngu (oblasť mandlí a zadnej časti hrdla, pozn. red.)," píše v texte na portáli The Conversation profesor Hisham Mehanna, ktorý pôsobí v Inštitúte rakoviny a genomických vied na University of Birmingham v Anglicku.

"Hlavnou príčinou tejto rakoviny je ľudský papilomavírus (HPV), ktorý spôsobuje aj rakovinu krčka maternice. V súčasnosti sa však v USA a v Spojenom kráľovstve stala rakovina orofaryngu bežnejšou než rakovina krčka maternice."

Mehanna v texte vysvetľuje, že vírus HPV sa prenáša sexuálne. A v prípade orofaryngu je hlavným rizikovým faktorom počet sexuálnych partnerov a najmä orálny sex.

V niektorých krajinách je orálny sex veľmi rozšírený

"Ľudia, ktorí majú šesť alebo viac celoživotných orálnych partnerov, majú 8,5-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny orofaryngu ako tí, ktorí nepraktikujú orálny sex," cituje vedec štúdiu uverejnenú v odbornom časopise The New England Journal of Medicine.