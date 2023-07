Vizita: Keď si prehrejete telo, môžu sa vám uvariť bunky a to je problém

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 44. vydanie newslettera Vizita.

Odborníci prirovnávajú opaľovací krém k sieťke na okná, ktorá má zabrániť, aby sa do miestnosti dostal hmyz. Ak je kvalitná, naozaj sa to deje.



Rovnako by mali pôsobiť aj opaľovacie krémy. Síce prepustia malé množstvo UV žiarenia na kožu, no zabránia jej poškodeniu alebo spáleniu.

Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva SPF (ochranný faktor, z angl. sun protection factor, pozn. red.). Pri opaľovacích krémoch predstavuje stupeň ochrany pred UVB žiarením.

Napríklad, ak má produkt označenie SPF 30, mal by pôsobiť tak, že sa k vašej pokožke dostane jedna tridsatina alebo 3,3 percenta UV žiarenia. Znamená to, že odfiltruje 96,7 percenta UV žiarenia.

Na porovnanie, pri SPF50 je prejde k pokožke len jedna päťdesiatina UV žiarenia, čo predstavuje približne dve percentá UV žiarenia. Filtruje teda zhruba 98 percent UV žiarenia.

Inými slovami, ak by vašej nechránenej pokožke trvalo desať minút na slnku, kým by sa spálila, pri správnom použití opaľovacieho krému s SPF30 by sa spálenie spomalilo 30-krát, teda 300 minút. Pri SPF15 by to trvalo 150 minút, zatiaľ čo pri SPF50 až 500 minút.

"Pri bežnej spotrebiteľskej aplikácii SPF krémov málokedy použijeme také množstvo prípravku, aby sme skutočne vytvorili na koži SPF vrstvu zodpovedajúcu číslu na obale. Preto sa nebojme ani vyšších faktorov ako SPF30, SPF50. Krémy s ochranným faktorom nerobia na pokožke nepriestrelný kryt, len predlžujú čas na slnku, pri ktorom nedôjde k spáleniu kože," vysvetľuje pre SME dermatologička Karolína Baumgartnerová.

"Nemali by sme zabúdať ani na fyzikálne metódy ochrany pleti, teda na tieň, pokrývku hlavy a podobne. Zvláštnou kategóriou sú deti, ktorých koža sa ešte stále vyvíja a sú náchylnejšie na spálenie ako dospelí," dodáva.

Máme pred sebou ďalšie horúce dni. Preto nešetrite opaľovacím krémom, nasaďte si na hlavu klobúk alebo šiltovku a nezabúdajte so sebou nosiť aj fľašu s vodou.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita pozrieme na to, prečo je úpal rovnako nebezpečný ako otras mozgu, ako sa pred ním chrániť alebo ho liečiť.

Povieme si aj o nových odborných štúdiách. V jednej z nich vedci upozorňujú na to, že Parkinsonova choroba sa nemusí prejavovať iba trasom, zatiaľ čo v druhej experti odhalili neuróny, ktoré dokážu vnímať hladinu množstva cukru v krvi.

Parkinsonova choroba sa neprejavuje len trasom