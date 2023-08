Minimálne polovica žien priznáva predstieranie orgazmu. Na čo muži pri sexe zabúdajú?

Zmeniť hru môže vzdelávanie.

V romantických filmoch vyzerá život jednoducho. Väčšinou sú hlavnými postavami dvaja blúdiaci ľudia, ktorí sa nájdu. Príde dokonalé načasovanie a zrazu pomyselná skladačka života do seba dokonale zapadne.

Všetko je ideálne – počnúc prvým rande až po sex. Samozrejme, vo väčšine sexuálnych scén dosiahnu vyvrcholenie obe postavy, muž aj žena. A súčasne.

Profesorka psychológie Laurie Mintzová z Floridskej univerzity však upozorňuje, že to vôbec neodráža realitu.

„Počas heterosexuálnych stretnutí majú ženy oveľa menej orgazmov ako muži. Nazýva sa to medzera v orgazme. Vo vedeckej literatúre je zdokumentovaná už viac ako dvadsať rokov,“ píše v texte na portáli The Conversation.

V jednej štúdii z roku 2018 sa odborníci pýtali na orgazmus vyše 50-tisíc ľudí. Približne 95 percent heterosexuálnych mužov uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú počas intímneho styku orgazmus. Rovnaké tvrdenie označilo iba 65 percent heterosexuálnych žien.

„Výskumy ukazujú, že niektorí ľudia veria, že tento rozdiel je spôsobený tým, že ženské orgazmy sú biologicky neuchopiteľné. Ak by to však bola pravda, miera orgazmu žien by sa nelíšila v závislosti od okolností. Mnohé štúdie totiž ukazujú, že ženy dosahujú orgazmus častejšie, keď sú samé, ako v prítomnosti partnera,“ komentuje Mintzová.

Čo hovoria štúdie o ženských orgazmoch?

Najmenej 92 percent žien dosahuje orgazmus pri masturbácii. Zároveň majú ženy viac orgazmu vtedy, keď sú vo vzťahoch, než počas príležitostného sexu.

V štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 12-tisíc vysokoškolákov, iba 10 percent žien uviedlo, že majú orgazmus počas prvého sexu s novým partnerom. Ďalších 68 percent uviedlo, že majú orgazmus počas sexu, ku ktorému dochádza v dlhodobom vzťahu.