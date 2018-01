V kostiach objavili váhu, ktorá telo varuje pred obezitou

Aby vnútorné telesné váhy fungovali správne, treba sa postaviť.

3. jan 2018 o 16:47 Zuzana Matkovská

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Telo pravdepodobne používa kosti ako vnútornú váhu. Nová štúdia našla v kostiach takzvaný gravitostat, ktorý má telo chrániť pred nadváhou.

Na to, aby sa v tele spustil ochranný systém, by mohla pomôcť aj tak bežná činnosť akou je státie. Naznačuje to článok v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sedenie ruší váhy

Spojenie sedavého životného štýlu a obezity jednoznačne potvrdzujú desiatky štúdií. Na prvý pohľad to nie je nič prekvapivé - ak človek sedí a nemá dostatok pohybu, prirodzene spaľuje menej nadbytočných kalórií a začne priberať.

Jednoduché vysvetlenie ale naráža na problém. Existujú totiž dôkazy, že nedostatok pohybu nie je základom vzťahu obezity a sedavého životného štýlu.

Zaujímavý fakt možno vysvetliť vďaka výskumu Univerzity v Göteborgu.

„Zjednodušene povedané, našli sme dôkazy o existencii vnútorných váh," hovorí v tlačovej správe profesor John-Olov Jansson, ktorý skúma imunometabolizmus.