Ibuprofén môže ohroziť plodnosť mužov

Veľké a časté dávky ibuprofénu ohrozujú činnosť semenníkov.

9. jan 2018 o 16:20 Zuzana Matkovská

KODAŇ, BRATISLAVA. Ibuprofén môže ohroziť plodnosť mužov. Dlhodobé vysoké dávky lieku spôsobujú hormonálne poruchy, ktoré znižujú plodnosť.

Výskum, ktorý upozorňuje na riziká nadbytočného užívania ibuprofénu, uverejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Štúdia je pokračovaním výskumu, v ktorom vedci skúmali dôsledky najčastejšie užívaných liečiv u budúcich matiek. Francúzski a dánski vedci sa zamerali na tri voľne dostupné látky proti bolesti - aspirín, paracetamol a ibuprofén.

Poškodenie plodu

Prvé pokusy ukázali, že liečivá môžu počas tehotenstva ovplyvniť semenníky chlapčenských plodov. Semenníky pritom slúžia nie len na produkciu spermií, ale aj na produkciu testosterónu.

U trojice liečiv sa preukázalo, že narúšajú mužské hormóny. U chlapcov sa zároveň zvýšila pravdepodobnosť vrodených porúch. Kvôli možným rizikám by sa preto tehotné ženy mali pred užitím liekov proti bolesti vždy poradiť so svojim lekárom.

Vzhľadom na znepokojivé výsledky v prípade chlapčenských plodov sa vedci rozhodli preveriť efekt liekov na dospelých mužoch. Výskum zamerali na ibuprofén, pretože má najsilnejšie účinky.