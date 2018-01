Som väzňom vo vlastnom tele. Aký je život so spánkovou paralýzou

Text pôvodne vyšiel v The Washington Post.

Po prvý raz ma spánková paralýza zasiahla v zime 2012.

Môj starý otec nedávno zomrel a ja som sa na pár dní presťahovala do domu svojej babičky. Po šesťdesiatich rokoch manželstva nebola zvyknutá na samotu, ani na smútok, ktorý môže vyvolať prázdny domov.

V noci som ju uložila do postele a zhasla svetlo - urobila som pre ňu to isté, čo ona nespočetnekrát spravila pre mňa.

Zámena rolí ma zarmútila, no zároveň som cítila silné nutkanie chrániť jednu z najdôležitejších žien v mojom živote. Ležala som vo vedľajšej spálni a počúvala jej tlmené vzlyky.

Bez hlásku a pohybu

O niekoľko hodín neskôr ma zobudil pocit chladu. Keď som sa chcela zababušiť do prikrývky, uvedomila som si, že sa nemôžem hýbať.

Zachvátila ma panika. Čo sa so mnou deje? Prečo je moje telo paralyzované? Snažila som sa zdvihnúť ruky. Nič.

Moja hlava bola prikovaná o vankúš, moje telo zamrzlo.

Potom som pocítila tlak na hrudi. Čím viac som panikárila, tým ťažšie sa mi dýchalo.

Pokúsila som sa kričať, no ako v zlom horore zo mňa nevyšla ani hláska. Nemohla som hýbať očami a nemala som inú možnosť než pozerať hore, do tmy.

Hoci som nikoho nevidela, z nejakého dôvodu som cítila, že mám spoločnosť. Akoby ma skrytá postava odmietala pustiť.

Mala som pocit, akoby to trvalo hodiny, no zrejme som sa mohla znovu pohnúť už po niekoľkých minútach. Roztrasená som zažala svetlo a až do svitania som sedela na kraji postele.

Svoj zážitok som na druhý deň porozprávala kamarátke.

„Ľahla som si tak ako vždy, no odrazu som sa prebudila s pocitom, že mi na hrudi čupí Lord Voldemort.“ Zasmiala sa.

„Jennifer, si si istá, že sa ti to nesnívalo?“ Zamyslela som sa. Mávala som nočné mory, no toto bolo iné. Toto sa stalo až keď som sa prebudila.

Časť ľudí pripisovala pocit paralýzy zármutku. „Prežívaš stresujúce obdobie, miláčik,“ povedala moja mama aby ma upokojila.

Keď sa telo nepreberie

Nechcela som ísť za lekárom, zdalo sa mi zbytočné oberať ho o cenný čas. Tak som sa obrátila na Google. „Nedokázať sa pohnúť po prebudení,“ vpísala som do vyhľadávača.