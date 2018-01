Nie, e-cigarety nevedú k rakovine. Štúdiu zle vysvetlili

Elektronické cigarety sú naďalej bezpečnejšie, než klasické tabakové.

31. jan 2018 o 18:28 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Elektronické cigarety zaplnili titulky svetových spravodajských webov. Články tento raz opisovali prelomové zistenia novej štúdie.

Mala dokazovať, že e-cigarety môžu spôsobovať rakovinu a ochorenia srdca.

Až na to, že štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, na ktorú sa správy odvolávajú, nič také netvrdí.

O čo v štúdii išlo a aké sú jej skutočné závery?

Ako nikotín škodí bunkám

Zdravotníci z univerzity v New Yorku sledovali, ako vplýva dym z elektronických cigariet na DNA myší a na ľudské bunky.