Na čo slúži aktívne uhlie? Veda skúmala jeho účinky a možné riziká

Detox uhlím je u zdravých nezmysel.

18. júl 2019 o 12:33 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Aktívne uhlie vychvaľujú módne blogerky aj zástancovia alternatívnej medicíny.

Tvrdia, že dokáže kadečo - bieli zuby, detoxikuje organizmus, alebo zabráni opici po prehýrenej noci.

Oficiálne sa však aktívne uhlie používa iba pri hnačkách, vírusových a bakteriálnych črevných infekciách, dráždivom čreve, a (na odporúčanie lekára) aj ako pomoc pri akútnej otrave.

Čo hovorí veda na rozličné využitia aktívneho uhlia? Pomôžete si ním, alebo vám môže uškodiť?

Čo je aktívne uhlie

Aktívne uhlie sa líši od bežného uhlia a spáleného jedla. Na rozdiel od uhlíkov v pahrebe je aktívne uhlie extrémne účinný absorbent.

Aktívne uhlie nie je viazané na lekársky predpis, no je vhodné dodržiavať odporúčané dávkovanie.

pohlcuje škodlivé látky z tráviaceho systému.

môže znížiť vstrebávanie niektorých predpísaných liekov, ale aj antikoncepčných tabletiek

deti do troch rokov môžu liek užívať iba na odporúčanie lekára.

vo všeobecnosti sa môže užívať počas tehotenstva i dojčenia.

medzi vedľajšie účinky patrí nevoľnosť a zvracanie, spomalené trávenie, zápcha a čierna stolica.

To znamená, že dokáže pohltiť rozpustené látky tým, že sa naviaže na cudzie molekuly, ióny a atómy.

Pri výrobe aktívneho uhlia sa používajú materiály bohaté na uhlík - napríklad drevo, rašelina, kokosové škrupiny, alebo piliny - zahrievajú na vysoké teploty.

Počas aktivácie sa uhlie očistí od vstrebaných molekúl, čím sa uvoľnia miesta v jeho chemickej väzbe.

Zároveň sa v uhlí zmenší veľkosť pórov a v každej molekule sa zväčší počet otvorov.

Vďaka tomu sa významne zvýši celkový povrch uhlia. Jediná čajová lyžička aktívneho uhlia má dokonca väčšiu plochu ako futbalové ihrisko.

Špongiovitá štruktúra umožňuje uhliu pohltiť pomerne široké spektrum chemikálií. Vďaka tomu je súčasťou filtračných zariadení, ako napríklad vodných filtrov.

Aktívne uhlie pri otrave liekmi

Práve aktiváciou sa uhlie stáva látkou, ktorá dokáže telo účinne očistiť od škodlivých toxínov po otrave, alebo predávkovaní liekmi.

Ak otrávený dostane včas dostatočne veľkú dávku uhlia, to sa naviaže na lieky alebo drogy, zníži mieru v akej sa látky cez črevo vstrebávajú do tela a tým pádom uhlie zmierni aj ich škodlivé účinky na telo.

Z niektorých štúdií dokonca vyplýva, že ak človek užije 50 až 100 gramov aktívneho uhlia do piatich minút od predávkovania, môže znížiť množstvo vstrebaných liekov o 74 percent.

Účinok uhlia sa po tridsiatich minútach znižuje na 50 percent a ak človek zje uhlie aspoň tri hodiny od predávkovania liekmi, uhlie bude mať približne 20-percentný účinok.

Zaberá proti nadúvaniu a opici?

Aktívne uhlie sa síce dobre viaže na niektoré zlúčeniny, ako sú konkrétne jedy a lieky, no neviaže dobre s alkoholom.

Ak ste dúfali, že vám uhlie pomôže zmierniť príznaky opice, alebo znížiť hladinu alkoholu v krvi, budete sklamaní. Výskum tieto účinky nepotvrdili.

O niečo nádejnejšie pôsobia účinky aktívneho uhlia proti nadúvaniu. Hoci mechanizmus nie je úplne známy, predpokladá sa, že aktívne uhlie dokáže zabrániť plynatosti.

Kvapaliny a plyny, ktoré uviazli v čreve, sa zrjeme neutralizujú počas prechodu miliónmi drobných otvorov v aktívnom uhlí.

O týchto účinkoch však existujú protichodné dôkazy. Časť výskumov tvrdí, že aktívne uhlie môže odbúrať nadbytočné plyny v črevách, zatiaľ čo iné štúdie nepozorovali žiaden podobný efekt.

Absurdné tvrdenia o detoxikácii

Aktívne uhlie si posledné roky užíva priazeň nadšencov zdravého životného štýlu.

Desiatky produktov s čiernym uhlím zapĺňajú regále drogérií a bez predpisu sa k nim dá dostať aj v lekárňach, ich účinky majú byť čistiace alebo rovno detoxikačné.

Uhlie má vraj schopnosť vyčistiť nielen zuby, pleť, ale prakticky celý organizmus.

Ako prvé si však treba ujasniť, že uhlie v samozvaných "detoxikačných nápojoch" nedokáže účinkovať nikde inde, ako v tráviacom trakte.

O tom, že by jeho pravidelná konzumácia prospievala celkovému zdraviu, neexistujú žiadne dôkazy. Predstava, že nápoj s uhlím dokáže telo zbavovať každodenných toxínov, je mýtus. Priaznivé činky uhlia sa obdobne nepotvrdili ani pri bielení zubov a čistení pleti.

V tele zdravého človeka sa o "detoxikáciu" starajú vnútorné orgány ako pečeň a obličky. Pre svoju očistu nepotrebuje žiadne detoxikačné nápoje, smoothies či potravinové doplnky.

Sýtočierna farba produktov s aktívnym uhlím má skôr marketingový než praktický význam.

Chudnutie pomocou uhlia nie je zdravé

Preventívne a rutinné užívanie uhlia naopak môže mať negatívne účinky.

Vedci zatiaľ dostatočne neprebádali, ako môže aktívne uhlie reagovať s inými živinami v tele.

Predpokladá sa však, že uhlie by sa mohlo viazať so živinami v strave - najmä pokiaľ ide o vitamíny rozpustné vo vode, napríklad vitamín C.

Ľudia, ktorí propagujú nápoje s uhlím ako účinnú metódu chudnutia tak pravdepodobne zhadzujú kilá iba v dôsledku zhoršeného vstrebávania živín. Tento typ chudnutia však pre telo nie je zdravý.

Bezdôvodne by ho nemali užívať ani ľudia, ktorí užívajú lieky na predpis.

Aktívne uhlie totiž bráni vstrebávaniu liekov, vrátane antikoncepčných tabletiek, niektorých antidepresív a protizápalových liekov.

