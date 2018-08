Rýchlosť nie je všetko. Prečo sa vám oplatí behať pomaly?

Pre rýchlosť treba najskôr spomaliť.

10. aug 2018 o 12:47 Washington Post, Carolee Walkerová

Text uverejnil The Washington Post.

Medzititulky doplnené redakciou.

Som pomalý bežec. Chcela by som bežať rýchlo a niekedy aj mám pocit, že sa mi to darí. Potom si skontrolujem tempo v bežeckej aplikácii a zistím, že to bol iba môj pocit.

Keď ma nedávno môj manžel natočil, ako na pretekoch prebieham cieľovou rovinkou, myslela som, že experimentoval s aplikáciou na spomalené zábery. Ako to, že ostatní vyzerajú pri behu tak pôsobivo?

Začala som skúmať otázku rýchlosti počas behu a zistila som, že existujú dôvody pre ktoré by mali bežci spomaliť.

Nemám na mysli horúce vlhké počasie, pri ktorom vlhkosť vzduchu sťažuje dýchanie a reguláciu telesnej teploty. A nemyslím ani na spomalenie, ktoré zabráni zraneniu alebo obnove starých poranení.

Mám na mysli spomalenie, vďaka ktorému sa z vás stane lepší a rýchlejší bežec.

Dva druhy energických systémov

„Počas pomalého behu je riziko zranenia nižšie, môžete behávať častejšie, viac kilometrov a pomaly sa rozvíjať,“ povedala Claire Bartholicová, trénerka z online komunity bežcov a trénerov Runners Connect.

Pomalé behanie tiež umožňuje telu zlepšiť systém dôležitý pre beh - váš aeróbny energetický systém.