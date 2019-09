Železo v ľudskom tele. Ako ho mať dostatok a ktoré potraviny obsahujú dôležitý minerál

Telo nevie vylúčiť prebytok železa.

26. sep 2019 o 12:32 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Zdalo by sa, že ľudstvo nepozná cennejšie minerály, ako sú zlato, striebro či platina. Zoznam najcennejších minerálov vyzerá odlišne z pohľadu ekonomiky než z perspektívy ľudského zdravia.

Zlato z predných priečok poľahky vytlačí vápnik, horčík alebo železo.

Práve železo sa stalo historicky prvým známym esenciálnym chemickým prvkom. Znamená to, že hoci tvorí menej než stotinu percenta objemu ľudského tela, jeho nedostatok či nadbytok dokáže v organizme napáchať vážne škody.

Prečo je železo nenahraditeľné a ako si pomocou stravy môžete zachovať krehkú rovnováhu v tele?

Prírodné a umelé zdroje železa

Železo možno zo stravy získavať v dvoch formách: čerpať ho môžete zo živočíšneho hému (nebielkovinovej časti hemoglobínu v mäse) alebo zo železitých solí, ktoré sú typické pre rastlinnú stravu.

Súvisiaci článok Ako sa mení telo po prechode na vegánsku stravu Čítajte

Železo sa zo stravy vstrebáva v malých množstvách, pričom získavanie železa z hému je efektívnejšie než anorganických železitých solí.

Ak sú zdrojom železa potravinové doplnky, vstrebávanie minerálu cez bunky tenkého čreva treba regulovať ďalšími látkami.

Doplnky s obsahom železa na liečbu anémie by mal sprevádzať vitamín C, prípadne by sa mali zapíjať pomarančovým džúsom. Zlepší sa tým vstrebávanie. Do tela prenikne viac železa aj v kombinácii s bielkovinami v mäse a alkoholom.

Množstvo vstrebaného železa sa naopak znižuje v spojení s vápnikom, vlákninou alebo vaječnými či sójovými bielkovinami. Ak ste jedli celozrnné pečivo, celozrnné cereálie, vajcia, mlieko, mliečne výrobky alebo pili kávu, čaj a červené víno, mali by ste s užitím železa počkať dve hodiny.

Nedostatok železa má následky

Telo potrebuje železo najmä na to, aby si dokázalo vyrábať hemoglobín.

Vďaka tejto bielkovine na seba červené krvinky dokážu naviazať kyslík a preniesť ho z pľúc do okrajových častí tela. Mechanizmus využívajú aj na odvádzanie oxidu uhličitého smerom späť do pľúc.

Železo je nevyhnutné aj na produkciu myoglobínu, ktorý kyslíkom zásobuje svaly. Minerál je kľúčový aj pri aktivácii veľkého počtu enzýmov. Tieto molekuly zaisťujú správne fungovanie tela.

Lieky, ktoré by ste nemali užívať so železom Pri týchto liekoch by ste mali počkať aspoň 2 hodiny, kým užijete železo: Bisfosfonáty

Tetracyklíny a deriváty tetracyklínu

Fluorochinolóny

Penicilamín

Hormóny štítnej žľazy/tyroxín

Metyldopa, levodopa, karbidopa

Vápnik, zinok

Antacidá Zdroj: liekysrozumom.sk

Nedostatok železa sa prejavuje ako anémia. Celosvetovo postihuje približne dve miliardy ľudí.

Červené krvinky sú malé, slabo zafarbené a majú oslabenú schopnosť presúvať kyslík. Ak sú ľudia s anémiou vystavení zvýšenej fyzickej záťaži, ľahko sa unavia zadýchajú.

Spomedzi anemikov sú najohrozenejšou skupinou ženy v reproduktívnom veku. V dôsledku menštruácie totiž strácajú väčšie množstvo železa, než si dokážu doplniť prostredníctvom stravy.

Nedostatok železa môže mať vážne následky aj v prípade tehotných žien. Spotreba železa totiž u nich vzrastá dvojnásobne, telo si totiž musí vyprodukovať viac krvi, aby dokázalo zásobovať živinami aj rastúci plod.

Nedostatok železa v tehotenstve môže vyústiť do anémie. Dôsledkom je únava, ťažká anémia však môže zvýšiť riziko predčasného pôrodu, zmenšiť pôrodnú hmotnosť dieťaťa a prehĺbiť riziko popôrodnej depresie u matky.

Čo sa deje, ak je železa priveľa

Množstvo vstrebaného železa do veľkej miery závisí od aktuálnych potrieb a možností tela, nie od obsahu minerálu v jedálničku.

Súvisiaci článok Vzostup a pád rybieho oleja. Jete doplnky zbytočne? Čítajte

Ak by aj zjedená potrava obsahovala odporúčaných 20 miligramov železa, z tohto objemu sa vstrebáva iba približne tri až 13 percent celkového objemu minerálu.

To znamená, že do tela v skutočnosti preniknú najviac dva miligramy železa. Ak prehodnocujete zloženie svojho jedálneho lístka, mali by ste to zohľadniť.

Telo obmedzuje vstrebávanie železa preto, že nemá žiadny mechanizmus, akým by dokázalo vylúčiť jeho nadbytok. Množstvo minerálu preto radšej reguluje priamo pri vstupe do organizmu.

V dôsledku genetickej poruchy sa môže stať, že sa vstrebávanie železa prestane regulovať. Dôsledkom je nadmerné hromadenie železa v krvi, hemochromatóza.

Ochorenie sa prejavuje bronzovým zafarbením pokožky, nedostatkom vitamínu C a poškodením tkanív.

Nadbytok železa je totiž pre telo toxický a dochádza pri ňom k nadprodukcii látok, ktoré ničia bunky a bunkové štruktúry.

Poškodenie pankreasu môže spustiť ďalšie vážne sprievodné ochorenia, ako je napríklad cukrovka 2. typu. Časté sú aj poškodenia kĺbov a ochorenia srdca.