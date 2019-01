Herman: Nie je normálne, že v zdravotníctve štát čaká na sponzorov

Moderátor presviedčal osem ministrov.

21. jan 2019

Takmer 900-tisíc ľudí na sociálnej sieti uvidelo fotografiu, na ktorej je známy moderátor obklopený toaletným papierom. V ruke drží test na skryté krvácanie v stolici. PATRIK HERMAN v rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo by sa mali ľudia dobrovoľne otestovať na rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Aj vašou zásluhou sa spustila prvá fáza národného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dvadsaťtisíc náhodne vybraných ľudí nad 50 rokov si v poštovej schránke nájde test na skryté krvácanie v stolici. Prečo by si ho mali spraviť?

„Je dôležité, aby si uvedomili, že rozhodujú nielen o svojom živote. Ak si ho z akéhokoľvek dôvodu nechcú robiť kvôli sebe, mali by si ho urobiť kvôli svojej rodine. Od ich prístupu závisí aj budúcnosť testovania a jeho dostupnosť pre milióny ďalších. Sú vyvolení. Prosím, aby sme nezahodili šancu pre všetkých na Slovensku.“

Mali by ho podstúpiť aj ľudia, ktorí takýto test za posledné dva roky absolvovali už v rámci preventívnej prehliadky?

„Bolo by dobré, ak by si ho napriek tomu urobili. V tejto chvíli ide totiž o zber údajov a je dôležité, aby ich odborníkom poskytli. Vďaka tomu sa podarí čo najpresnejšie zmapovať výskyt ochorenia. Stále ide o to presvedčiť kompetentných, že ľudia majú záujem o tento spôsob prevencie. Každý prepadnutý test nepredstavuje len finančnú stratu, ale stane sa aj súčasťou argumentácie proti prevencii, ktorá je vo vyspelých krajinách štandardom.“

Ak dostanem obálku s testom, čo mám robiť?

„Treba postupovať podľa priloženého návodu. Je veľmi jednoduchý, názorný a v stručných bodoch. Najčastejšou chybou býva množstvo stolice, ktoré je potrebné na vyšetrenie. Netreba byť veľkorysý, stačí iba objem stolice, ktorá sa zachytí v drážkach testovacej tyčinky.“

Ak chcete odobrať čistú vzorku stolice bez vody, má to jeden háčik.

„Toto bude problém, ktorý ľuďom zaberie najviac času - vymýšľanie spôsobu, ako zabrániť čľupnutiu stolice do vody. Je to legitímna otázka a položil mi ju dokonca aj jeden nemenovaný minister. Existuje tisíc spôsobov a je v poriadku si z toho robiť žarty. Otestujte nočníček svojho potomka. Alebo si kúpte čistú polystrénovú tácku a tú napasujte do toalety. Vysteľte ju toaleťákom, odoberte vzorku, zvyšok vyklopte a tácku vyhoďte. Ak ste v rodine otvorení, s úsmevom sa pobavte ako to budete riešiť a možno nájdete geniálne riešenie.“

Ľudia sa boja, že po pozitívnom výsledku budú musieť ísť na kolonoskopiu. Jedine tá môže potvrdiť, že sa v čreve skutočne niečo deje.

„Netreba sa báť. Absolvoval som ju dobrovoľne, pretože mám dedične zvýšené riziko ochorenia. V pravidelných intervaloch som ju podstúpil už trikrát. Našli mi aj polypy, našťastie neprešli do rakoviny. Teraz viem, že sa môžu objaviť znova.

Chcem tiež upozorniť, že ak je váš test negatívny, neznamená to, že do konca života mám pokoj. Treba ho každé dva-tri roky zopakovať. O to zodpovednejšie, ak sa takéto ochorenie objavilo v rodine. Pravidelnosť testovania je kľúčová.“

Nezlyhávajú v prevencii aj lekári? Niektorí čitatelia tvrdia, že im test na skryté krvácanie neponúkli, aj keď patrili do rizikovej skupiny.

„Pod mojím statusom, v ktorom ľudí prosím, aby podstúpili test, sa objavili reakcie lekárov, že oni aj ich kolegovia testy dávajú. Žiaľ, podľa reakcii ľudí to tak všade nie je. Vo veľkom píšu, že test nikdy nedostali, dokonca ani pri rodinnej predispozícii či preventívnej prehliadke.

Ak ste test dostali, tešte sa, máte skvelého a zodpovedného lekára. V šúčasnosti včasný záchyt rakoviny závisí od zodpovednosti lekára, alebo informovanosti pacienta, ktorý si test vypýta. Ale to nie je systémové. To je prevencia založená na náhode.“

Na adresu skríningu pomocou testu na krvácanie do stolice sa objavila aj kritika. Že test je nanič, ak ľudia nechodia na preventívky. Iní kritici zas hovoria, že test nie je spoľahlivý.

„Áno, postoj k prevencii je na osobnom rozhodnutím každého človeka. My hovoríme o tých, ktorým na zdraví záleží. Aj keď, stále si kladiem otázku, prečo nie je povinná alebo nejako motivovaná. Napríklad, ak stomatologické preventívne prehliadky. Aj pri prevencii onkologických ochorení by sa určite dal nájsť nejaký spôsob pozitívnej motivácie.

Test na okultné krvácanie má vysokú citlivosť a spoľahlivosť. Môže zlyhať, ak je polyp zapuzdrený alebo vykáže falošnú pozitivitu z dôvodu krvácajúceho hemeroidu. Ale aj s tým treba ísť k odborníkovi. Tento test je v súčasnosti považovaný za najefektívnejšiu a pre zdravotný systém cenovo prijateľnú alternatívu prevencie. Tisíckam ľudí už zachránil život.“

Ľudia protiargumentujú aj tým, že vhodnejšou prevenciou je zmena v stravovaní.

„Je to pravda, no toto je beh na dlhé trate. Životný štýl a stravovanie sa zlepšujú iba pomaly. Necháme ľudí zatiaľ zomierať? Kým Slováka odnaučíme kŕmiť sa klobásami, údeným a všetkým nezdravým, tak ho aspoň naučme byť zodpovedným k svoju zdraviu.“

Rakovina hrubého čreva a konečníka nie je príťažlivá téma, s ktorou by známa osobnosť ochotne spájala svoju tvár. Vás o to nikto nežiadal, robíte to z vlastnej iniciatívy. Prečo?

„Vznik pacientskej organizácie Europacolon Slovensko je dôsledkom osobnej skúsenosti.

“ Pred trinástimi rokmi mi na rakovinu hrubého čreva zomrel otec. „

Pred trinástimi rokmi mi na rakovinu hrubého čreva zomrel otec. Keď som ho sprevádzal liečbou, nebolo sa koho pýtať, s kým sa poradiť. V nemocniciach boli rovnako vyplašení aj iní pacienti a ich príbuzní. Lekári na mnohé otázky nemali čas ani priestor.

Chýbala organizácia, ktorá sa vyslovene špecializovala na tento druh onkologického ochorenia a poskytovala by kompletný servis pre pacientov, ľudí ktorí majú podozrenie na túto chorobu a ich príbuzných. Je to obrovská masa ľudí.“

Začiatky pre vás museli byť náročné.

„Do dnešného dňa si pamätám na našu prvú tlačovú konferenciu. Zrazu som musel rozprávať o tom, ako mi pred rokom zomrel otec. Bol to pre mňa jeden z najťažších okamihov nie len v mojom profesionálnom života, ale celkovo.

Vyrukovali sme na verejnosť s pojmami, ktoré vtedy ani v médiách neboli sexi. Stolica či konečník boli hanbaté slová, ktoré sa do novín nehodili. Vtedy a žiaľ, aj dnes to nie je sexi téma ani pre sponzorov.“

Mali ste však veľkú odozvu a bez pomoci štátu ste ako organizácia dokázali spustiť prvý pilotný skríning ochorenia.

„Bolo to pred desiatimi rokmi. S obrovskou pomocou našich kamarátov novinárov sme zorganizovali jednu tlačovku a na našu výzvu si prvotný test na skryté krvácanie vyžiadalo 78-tisíc ľudí. Testy sme sprostredkúvali my, ako organizácia. Očakávali sme, že sa prihlási päť až desaťtisíc Slovákov, preto nás takáto masa ľudí zaskočila a vyľakala. Chceli sme splniť svoj sľub a aj za pomoci komerčnej sféry sa nám testy podarilo doručiť.“

Ako boli výsledky vášho skríningu?

„Kvôli zberu dát sme ľudí požiadali, aby prvú časť vzoriek posielali k nám. Hovienka sme vyšetrovali my, redaktori z televízií a novín. Chodili na pošty v obrovských balíkoch.

Z 11-tisíc testov, ktoré sa nám vrátili, bolo zistených a kolonoskopiou potvrdených 168 záchytov rakoviny hrubého čreva a konečníka v prvom, druhom alebo neskoršom štádiu. Nebolo to konečné číslo, spolupráca gastroenteorológov bola dobrovoľná a nedostali sme všetky potvrdenia z kolonoskopií. Ľuďom v úvodných štádiách, ktorí podstúpili liečbu, sme s vysokou pravdepodobnosťou zachránili život.“

Prevencii rakoviny sa aktívne venujete už dvanásť rokov. Prvá fáza skríningu v réžii štátu sa však spustila až v januári tohto roku. Čo sa dialo medzitým?

„Ako organizácia sme pripravení na to, aby sme boli mostom medzi pacientmi a lekármi. Aby sme pomohli štátu a poisťovniam v osvete. Skončilo to bohužiaľ veľakrát tak, že sme v osvete zostali osamotení. Cupitali sme ku každému ministrovi zdravotníctva, stretli sme ich už osem.“

Muselo byť frustrujúce začínať nanovo po každej výmene úradníkov.

„Už sme mali zmenu na dosah a potom to opäť začal niekto spochybňovať, špekulovať, kritizovať. Niekedy som mal pocit, že kým ľudia na zodpovedných miestach neprídu s týmto ochorením do kontaktu, tak budú ľahostajní. Namiesto toho, aby sme boli doplnkom zdravotníckeho systému, suplovali sme ho.

Roky od všetkých kompetentných počúvame, že prevencia je vždy lacnejšia než liečba. Tak prečo ju nerobíme systémovo? Test stojí najviac tri eurá, no liečba pacienta stojí desaťtisíce až státisíce - operácie, lieky, chemoterapia, ožarovanie, strata produktivity človeka, náklady na dávky, vdovecké a sirotské príspevky.

Z krátkodobého hľadiska je pre manažment poisťovní a štát zavádzanie rozsiahleho testovania nákladné. Odčerpáva peniaze teraz a efekt investície sa výrazne prejaví o desať až pätnásť rokov. Ktorému politikovi alebo manažérovi by sa do toho chcelo ísť? Klobúk dole, že sa konečne našli na zodpovedných miestach ľudia, ktorí sa do toho pustili.“

Okrem rokovaní ste behali po Slovensku s nafukovacou maketou hrubého čreva a vzdelávali ste ľudí. Všetky náklady znášate sami. Hnevá vás to?

„Sme organizácia, ktorú tvoria bývalí onkologickí pacienti a ich príbuzní. My to radi budeme robiť. Zadarmo. Ale potrebujeme technické zázemie, máme náklady na logistiku, tlač letákov, brožúr. Zdravotný systém by mal mať zdroje a spôsoby, ako takúto činnosť systematicky aspoň čiastočne podporovať. Nemôžeme stále obiehať, žobrať a vyťahovať peniaze od ľudí a od sponzorov. Všetko má svoje hranice a dobrota ľudí nie je nevyčerpateľná.

Štát by sa mal seriózne začať zaoberať zmenami v školskom vzdelávacom systéme. Už na školách treba deti v medziach normy zoznamovať s rizikami, príčinami a dôsledkami vzniku onkologických ochorení, venovať sa otázkam stravovania či zdravého životného štýlu.

Po mestách, školách, firmách a obchodných centrách chodíme my a učíme ľudí vyslovene základné veci. Veľa z nich to zmeškalo, pretože za čias socializmu sa tieto témy neriešili. Ale už prešlo 25 rokov a stále máme desaťtisíce ľudí, ktorí nevedia čo robiť a nepoznajú príznaky. Nevedia, že existuje primitívny test, že naň majú nárok a kde ho môžu získať. Téme sa vyslovene venujem, no nemám pocit, že by sa na mňa zo strany štátu a médií sypala osveta.“

Systém suplujete aj svojimi pacientskými poradňami, ktoré prevádzkujete v onkologických ústavoch v Bratislave a Košiciach.

„Chceli by ich aj ďalšie nemocnice a ústavy. V ambulanciách sa lieči, na mnohé otázky nie je čas. Poradne sú jediným miestom, kde sa o ochorení môžete porozprávať bez časového obmedzenia s tými, ktorí si boj s rakovinou prežili. Nešťastní, vystrašení a zúfalí pacienti tam majú šancu sa porozprávať o všetkom - stravovaní, rodinnom či intímnom živote, alebo o postupoch na úradoch.

Nemáme však vhodné podmienky, chceli by sme, aby mali poradne odborný dohľad a školenia. Aby ľudia, ktorí s každým pacientom nanovo prežívajú svoju najnáročnejšiu etapu života, mali pravidelnú psychologickú a odbornú podporu. Nehovoriac o tom, že ešte aj na onkologických ústavoch sa nájdu ľudia, ktorí nám poradne vykrádajú. Mizne nábytok, ničia sedačky, rabujú nám jedinú skrinku, kde máme letáčiky, darčeky a vodu pre pacientov.

Na toto všetko musíme zháňať peniaze z podnikateľského sektoru. Firmy však protestujú, že oni už štátu na tieto veci veľkoryso prispeli v podobe odvodov a daní. Podnikatelia nemôžu dotovať všetky oblasti fungovania krajiny. Nie je normálne, že štát čaká na sponzorov, ktorí zaplatia prístroje v nemocniciach a vybavenie.“