Lekár: Chlad nespôsobí prechladnutie, na vine sú vírusy

Ako sa môže skomplikovať nachladnutie.

11. mar 2019 o 10:56 Illona Kovacs, Magazín Zdravia

Kýchanie, kašeľ, bolesť hrdla a hlavy – kto by nepoznal typické príznaky „obyčajného” prechladnutia, ktoré však môžu mať aj vážnejšie následky.

Stane sa to väčšinou vtedy, ak podceňujeme potreby organizmu, silou-mocou chodíme do práce namiesto toho, aby sme ostali doma v teple, prípadne odpočívali.

O podstate a následkoch nevyliečeného prechladnutia sme sa rozprávali s otorinolaryngológom Jánom Sojakom.

Väčšina z nás už určite bojovala s príznakmi prechladnutia, ale asi by sme boli zaskočení, keby sme mali odpovedať na jednoduchú otázku: čo je vlastne prechladnutie?

„Ide o rýchlo sa šíriacu chorobu horných dýchacích ciest spôsobenú vírusmi. Pri jednom jedinom kýchnutí vyprsknete až 40 000 kvapôčok hlienu a to až do vzdialenosti 40 metrov. Pri kašľaní je to asi 3 000 kvapôčok, ktoré sa šíria rýchlosťou 80 km/h.

Priemerný dospelý človek prechladne 2- až 5-krát do roka, malé deti oveľa častejšie. U detí v detských kolektívoch nie je zriedkavosťou päť až desať prechladnutí ročne.“

Aká je súvislosť medzi prechladnutím a chladom? Je naozaj hlavnou príčinou tohto ochorenia nižšia teplota?